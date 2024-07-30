Vekilin “Köpekleri Kısırlaştırmak İçin Köpeklere Sordunuz mu?” Sözlerine Üzerine Nevşin Mengü’den Sert Sözler

Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa tasarısı bir süredir tartışılmaya devam ediyor. Hayvanseverler tepkilerilerini sosyal medya hesaplarından ve sokaklarda yaptıkları eylemlerden göstermeye çalışıyor. Ancak bugün ötenazi maddesini de barındıran yasa kabul edildi. Olanlar üstüne Nevşin Mengü’nün yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Vekil “Tek çözüm kısırlaştırma diyorsunuz ya, hayvanları kısırlaştırma yetkisini size kim veriyor? Üreme hayvanlar için bir hak değil midir?” sözlerini dile getirmişti.
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Mengü ise bu sözler üzerine “Cahilin söylediğine bak. Bunlar geçildi dayı oğlu keşke çıksanız taşranızdan bir iki bir şey okusanız. Kısırlaştırılmayan pek çok hayvan doğumda ölüyor.” dedi.
İşte o anlar 👇
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Nevşin'in mayış yatmış.
Türkçe 10 numara!!!!👏👏👏Sizin maaşlar ne zaman yatıyor? Pardon pardon “mayış”lar?