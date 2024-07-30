Vekilin “Köpekleri Kısırlaştırmak İçin Köpeklere Sordunuz mu?” Sözlerine Üzerine Nevşin Mengü’den Sert Sözler

Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa tasarısı bir süredir tartışılmaya devam ediyor. Hayvanseverler tepkilerilerini sosyal medya hesaplarından ve sokaklarda yaptıkları eylemlerden göstermeye çalışıyor. Ancak bugün ötenazi maddesini de barındıran yasa kabul edildi. Olanlar üstüne Nevşin Mengü’nün yaptığı paylaşım dikkat çekti.