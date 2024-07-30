Ankara’da Kan Donduran Görüntüler: Önce Öldürdü Sonra Kameraya Çekti

Ankara’da 20 yaşındaki Enes Çekici isimli bir kişi, kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla kavga ettiği 21 yaşındaki Hasan Eren’i bıçakla boynunda yaralayarak öldürdü. Katil zanlısı sonrasında “ 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' diyerek kanlar içinde yerde yatan Hasan Eren’i kameraya çekti.