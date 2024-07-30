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Ankara’da Kan Donduran Görüntüler: Önce Öldürdü Sonra Kameraya Çekti

Ankara’da Kan Donduran Görüntüler: Önce Öldürdü Sonra Kameraya Çekti

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 18:25

Ankara’da 20 yaşındaki Enes Çekici isimli bir kişi, kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla kavga ettiği 21 yaşındaki Hasan Eren’i bıçakla boynunda yaralayarak öldürdü. Katil zanlısı sonrasında “ 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' diyerek kanlar içinde yerde yatan Hasan Eren’i kameraya çekti.

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Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Katil zanlısı Enes Çekici

Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.

Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.

Hayatını kaybeden Hasan Esen

Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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HASSAS GÖRÜNTÜ! Olay anı 👇

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