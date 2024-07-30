Ankara’da Kan Donduran Görüntüler: Önce Öldürdü Sonra Kameraya Çekti
Ankara’da Kan Donduran Görüntüler: Önce Öldürdü Sonra Kameraya Çekti
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Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.
Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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HASSAS GÖRÜNTÜ! Olay anı 👇
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