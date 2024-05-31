İstanbul’da Parçalanmış Ceset Olayında Yeni Gelişme: Cinayeti İnkar Edilen Katilin İşkencesi Belirlendi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişinin öldürülen ve parçalanan cesedi ayrı ayrı çöp konteynerlerinde bulunmuştu. Polis ekipleri, cinayetin faili olarak 39 yaşındaki Bilal D.’yi gözaltına aldı ancak Bilal D. suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan Bilal D.’nin, cesedi parçalamadan öncE maktulün sırtına M harfini kazıdığı tespit edildi.