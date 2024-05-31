İstanbul’da Parçalanmış Ceset Olayında Yeni Gelişme: Cinayeti İnkar Edilen Katilin İşkencesi Belirlendi
İstanbul’da Parçalanmış Ceset Olayında Yeni Gelişme: Cinayeti İnkar Edilen Katilin İşkencesi Belirlendi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişinin öldürülen ve parçalanan cesedi ayrı ayrı çöp konteynerlerinde bulunmuştu. Polis ekipleri, cinayetin faili olarak 39 yaşındaki Bilal D.’yi gözaltına aldı ancak Bilal D. suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan Bilal D.’nin, cesedi parçalamadan öncE maktulün sırtına M harfini kazıdığı tespit edildi.
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İstanbul Pendik’te parçalara ayrılarak 4 farklı çöp konteynerine atılan parçalanmış ceset cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında yakalanan cinayet şüphelisi Bilal D. tüm kanıtlara rağmen cinayeti itiraf etmedi.
Polis ekipleri, öldürülen Nihat Salih’in 13.03’te Bilal D. ile telefon görüşmesi yaptığını saptadı. Salih’in telefonu 13.15’te ise sinyal vermemeye başladı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polisler, Bilal D.’nin farklı çöp konteynerlerine ceset parçalarını attığını tespit etti.
Maktül Nihat Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığını gören polis, yaptığı inceleme de Bilal D’nin eşinin adının 'M' harfi ile başladığını belirledi.
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Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada kesici aletlerin üzerinde öldürülen Nihat Salih’in DNA örneklerine rastlandı.
Sabah Gazetesi’ndeki iddiaya göre İstanbul’da seyyar satıcılık yapan Bilal D., daha öncesinde çobanlık yaptı ve hayvan kesim işletmesinde çalıştı.
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