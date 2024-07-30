Sevgilisinin Evini Temizleyen Kadın Başkasına Ait Bir İç Çamaşırı Bulunca Aldatıldığını Anladı

Bir içerik üreticisi sevgilisinin evini temizlediği anları kaydederken halının altına kadın iç çamaşırı bulduğunu paylaştı. Hiç beklemediği anda aldatıldığını öğrenen kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
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“Erkek arkadaşımın evini temizlerken aldatıldığımı nasıl öğreniyorum” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede viral oldu.
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Temizlik esnasında halının altından iç çamaşırı çıkmasıyla yaşadığı hüsran gözlerinden okunuyordu.
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