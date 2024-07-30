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Sosyal Medyadan Sevgili Yapmanın Nasıl Normalleştiğini Sorgulayan İçerik Üreticisi Tepkileri İkiye Böldü

Sosyal Medyadan Sevgili Yapmanın Nasıl Normalleştiğini Sorgulayan İçerik Üreticisi Tepkileri İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 17:56

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@bilgeiron adlı TikTok içerik üreticisi sosyal medya üzerinden tanışarak birileriyle sevgili olmak hakkında bir paylaşım yaptı. Genç kadın bu durumu eleştirirken destekleyen yorumlar da geldi, desteklemeyen yorumlar da. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın bu durumun karşıdaki kişi hakkında hiçbir fikir sahibi olunmamasından dolayı güvensiz olduğunu düşündüğünü anlattı.

Genç kadın bu durumun karşıdaki kişi hakkında hiçbir fikir sahibi olunmamasından dolayı güvensiz olduğunu düşündüğünü anlattı.

“Bunu nasıl normalleştirdik?” diyerek isyan eden genç kadın tanışmalarda söylenen klasik yalanları da dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

“Bunu nasıl normalleştirdik?” diyerek isyan eden genç kadın tanışmalarda söylenen klasik yalanları da dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Cilveli Ahmet Hoca

çıktı yine bitane daha elindeki makyaj malzemeleriyle hayat üzerine gözlemlerini aktaran günümüz felsefecilerinden biri