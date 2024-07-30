İzmir Konak Belediye Başkanı Sokak Köpekleri Yasasına Tepki Paylaşımı Yaptı

Sokak köpeklerinin veteriner hekim onayıyla ötenazi yapılabileceğini içeren yasa teklifi kabul edildi. Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa için tepkiler sürmeye devam ediyor.
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Tepki verenler arasında İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da yer aldı.
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Mutlu, “Ölüm yasasını uygulamayacağız, can dostlarımızı yaşatacağız.” sözlerini dile getirdi.
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eee ne yapacaksın peki çözüm olarak? İzmirin her mahallesine ortalama 4 köpek düşerken bugüne kadar ne yaptın? veya neden bir şey yapmadın? süs köpekleri il... Devamını Gör
Sokakta yaşayan canların öldürülmesine EVET dediler, ve tatile girdiler söyleyeceklerim bu kadar!
Uygulamayın zaten de... izmirde ne zaman yaralı kedi köpek bulsak arasak birine yardımcı olmadınız. Araç yok dediniz, yok başka biryer bakıyor dediniz vs