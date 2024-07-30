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İzmir Konak Belediye Başkanı Sokak Köpekleri Yasasına Tepki Paylaşımı Yaptı

İzmir Konak Belediye Başkanı Sokak Köpekleri Yasasına Tepki Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 00:08

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Sokak köpeklerinin veteriner hekim onayıyla ötenazi yapılabileceğini içeren yasa teklifi kabul edildi. Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa için tepkiler sürmeye devam ediyor.

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Tepki verenler arasında İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da yer aldı.

Tepki verenler arasında İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da yer aldı.

Mutlu, “Ölüm yasasını uygulamayacağız, can dostlarımızı yaşatacağız.” sözlerini dile getirdi.

Mutlu, “Ölüm yasasını uygulamayacağız, can dostlarımızı yaşatacağız.” sözlerini dile getirdi.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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hakan balta

eee ne yapacaksın peki çözüm olarak? İzmirin her mahallesine ortalama 4 köpek düşerken bugüne kadar ne yaptın? veya neden bir şey yapmadın? süs köpekleri il... Devamını Gör

Seremoni

Sokakta yaşayan canların öldürülmesine EVET dediler, ve tatile girdiler söyleyeceklerim bu kadar!

iremacan25

Uygulamayın zaten de... izmirde ne zaman yaralı kedi köpek bulsak arasak birine yardımcı olmadınız. Araç yok dediniz, yok başka biryer bakıyor dediniz vs