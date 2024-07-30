Görüş Bildir
Haberler
Video
Bisikletiyle Türkiye’yi Turlayan İsviçreli Gezgini Gören Vatandaşın İngilizce ile İmtihanı Güldürdü

Bisikletiyle Türkiye’yi Turlayan İsviçreli Gezgini Gören Vatandaşın İngilizce ile İmtihanı Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 23:23

İçerik Devam Ediyor

Bisikleti ile Türkiye’yi gezmeye gelen İsviçreli kişiyle karşılaşan vatandaşın onunla sohbet edebilmek için İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. İzleyicilere tebessüm ettiren anlara gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Motoruyla giderken İsviçreli gezgini gören vatandaş selam verip sohbet etmek istedi.

Motoruyla giderken İsviçreli gezgini gören vatandaş selam verip sohbet etmek istedi.

Ancak ne İsviçreli gezgin Türkçe biliyor ne de vatandaşımız İngilizce biliyordu. Hal böyle olunca güldüren anlar ortaya çıktı.

Ancak ne İsviçreli gezgin Türkçe biliyor ne de vatandaşımız İngilizce biliyordu. Hal böyle olunca güldüren anlar ortaya çıktı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın