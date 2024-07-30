Bisikletiyle Türkiye’yi Turlayan İsviçreli Gezgini Gören Vatandaşın İngilizce ile İmtihanı Güldürdü

Bisikleti ile Türkiye’yi gezmeye gelen İsviçreli kişiyle karşılaşan vatandaşın onunla sohbet edebilmek için İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. İzleyicilere tebessüm ettiren anlara gelin birlikte bakalım.