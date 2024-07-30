Köy Evi Söz Konusu Olunca Döktürmüşler! Sivas’taki Köy Evine Bayılacaksınız

Köy evi olunca akan sular duran kişiler var. Özellikle babaların bu konudaki hassasiyeti epey konuşuluyor. Şimdilerdeyse Sivas’ta yaptırılan bir ev sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle alışık olduğumuz köy evlerine kıyasla bu ev için epey lüks diyebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçesinde havuzu da olan ev yanından yöresinden geçen herkesi döndürüp baktırmayı başarıyor.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın