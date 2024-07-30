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Köy Evi Söz Konusu Olunca Döktürmüşler! Sivas’taki Köy Evine Bayılacaksınız

Köy Evi Söz Konusu Olunca Döktürmüşler! Sivas’taki Köy Evine Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 21:26

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Köy evi olunca akan sular duran kişiler var. Özellikle babaların bu konudaki hassasiyeti epey konuşuluyor. Şimdilerdeyse Sivas’ta yaptırılan bir ev sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Öncelikle alışık olduğumuz köy evlerine kıyasla bu ev için epey lüks diyebiliriz.

Öncelikle alışık olduğumuz köy evlerine kıyasla bu ev için epey lüks diyebiliriz.

Bahçesinde havuzu da olan ev yanından yöresinden geçen herkesi döndürüp baktırmayı başarıyor.

Bahçesinde havuzu da olan ev yanından yöresinden geçen herkesi döndürüp baktırmayı başarıyor.

İşte detaylar 👇

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