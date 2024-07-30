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2 Yıl Süren Dünya Turundan Türkiye’ye Dönen Gezgin Yemek Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

2 Yıl Süren Dünya Turundan Türkiye’ye Dönen Gezgin Yemek Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 20:51

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Buket Karakurt adlı gezgin içerik üreticisi 2 yıl süren dünya turundan sonra Türkiye’ye büyük bir özlemle döndüğü anları kaydetti. En çok özledikleri arasında Türk yemekleri yer alıyordu. Ancak 2 yıl önceye kıyasla yemek fiyatlarını gören kadın şaşkınlık yaşadı.

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Havaalanındaki fiyatları pahalı bulan kadın, tercihini bir kahvaltı mekanına gitmekten yana kullandı.

Havaalanındaki fiyatları pahalı bulan kadın, tercihini bir kahvaltı mekanına gitmekten yana kullandı.

Ancak oranın da pek eksik kalır yanı olmadığını dile getirse de hasretini gidermek için yemeklerin tadını çıkardı.

Ancak oranın da pek eksik kalır yanı olmadığını dile getirse de hasretini gidermek için yemeklerin tadını çıkardı.

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