2 Yıl Süren Dünya Turundan Türkiye’ye Dönen Gezgin Yemek Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Buket Karakurt adlı gezgin içerik üreticisi 2 yıl süren dünya turundan sonra Türkiye’ye büyük bir özlemle döndüğü anları kaydetti. En çok özledikleri arasında Türk yemekleri yer alıyordu. Ancak 2 yıl önceye kıyasla yemek fiyatlarını gören kadın şaşkınlık yaşadı.