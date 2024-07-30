2 Yıl Süren Dünya Turundan Türkiye’ye Dönen Gezgin Yemek Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Buket Karakurt adlı gezgin içerik üreticisi 2 yıl süren dünya turundan sonra Türkiye’ye büyük bir özlemle döndüğü anları kaydetti. En çok özledikleri arasında Türk yemekleri yer alıyordu. Ancak 2 yıl önceye kıyasla yemek fiyatlarını gören kadın şaşkınlık yaşadı.
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Havaalanındaki fiyatları pahalı bulan kadın, tercihini bir kahvaltı mekanına gitmekten yana kullandı.
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Ancak oranın da pek eksik kalır yanı olmadığını dile getirse de hasretini gidermek için yemeklerin tadını çıkardı.
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