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İş Görüşmesine Giden Stajyer Avukat 12 Bin TL Maaş Teklifine İsyan Etti

İş Görüşmesine Giden Stajyer Avukat 12 Bin TL Maaş Teklifine İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 22:16

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Hukuk mezunu bir genç kadın ‘en kurumsal avukatlık ofislerinden birine’ stajyer avukat olarak görüşmeye gittiğini anlattı. 08.45 ve 19.00 saatleri arasında çalışması için genç kadına 12 bin TL maaş teklif edilmişti.

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Genç kadının yalnızca hafta içi değil ayın dört Cumartesi gününden ikisinde de 09.30-18-00 arası çalışması istenmişti.

Genç kadının yalnızca hafta içi değil ayın dört Cumartesi gününden ikisinde de 09.30-18-00 arası çalışması istenmişti.

12 bin TL maaşa ek olarak yemek parası içinse hafta içi 160 TL hafta sonu ise 110 TL teklif edilmişti. Bu şartlar için genç kadın “Saçmalık” dedi.

12 bin TL maaşa ek olarak yemek parası içinse hafta içi 160 TL hafta sonu ise 110 TL teklif edilmişti. Bu şartlar için genç kadın “Saçmalık” dedi.

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