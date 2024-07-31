Görüş Bildir
Haberler
Video
Arabanın Kaputundan Davetsiz Misafir Çıktı: Yılanla Yolculuk Etti

Arabanın Kaputundan Davetsiz Misafir Çıktı: Yılanla Yolculuk Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 09:53

İçerik Devam Ediyor

ABD'nin Arizona eyaletinde arabasıyla seyahat eden bir kişi, motor kaputunun bulunduğu bölgeden yılan çıktığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yılanın, arabanın hızıyla oluşan rüzgara karşı sabit kalmaya çalıştığı anlar yer aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD'nin Arizona eyaletinde otobanda ilerleyen bir aracın sürücüsü kaputun içinden yılan çıktığı anları cep telefonuyla kaydetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde otobanda ilerleyen bir aracın sürücüsü kaputun içinden yılan çıktığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Hızla ilerleyen aracın ön kısmında durmaya çalışan yılanın o anları kameraya yansırken, sürücü o anları 'Arizona'da araba sürüyorsundur' notuyla paylaştı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın