Arabanın Kaputundan Davetsiz Misafir Çıktı: Yılanla Yolculuk Etti

ABD'nin Arizona eyaletinde arabasıyla seyahat eden bir kişi, motor kaputunun bulunduğu bölgeden yılan çıktığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yılanın, arabanın hızıyla oluşan rüzgara karşı sabit kalmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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ABD'nin Arizona eyaletinde otobanda ilerleyen bir aracın sürücüsü kaputun içinden yılan çıktığı anları cep telefonuyla kaydetti.
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Hızla ilerleyen aracın ön kısmında durmaya çalışan yılanın o anları kameraya yansırken, sürücü o anları 'Arizona'da araba sürüyorsundur' notuyla paylaştı. İşte o görüntüler; 📹
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