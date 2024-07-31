Dünyaca Ünlü DJ Khaled'in Buz Dolabı İçinizi Ferahlatacak

Dünyaca ünlü DJ Khaled'in oğluna dondurma ikram etmek için buzdolabını açtığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde buzdolabının içinin çeşit çeşit dondurmayla dolu olduğu görüldü.
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Drake, Jay-Z ve Rihanna gibi ünlü isimlerle çalışan ve 'I'm the One' ve 'Wild Thoughts' gibi hit şarkılarıyla bilinen DJ Khaled'in buzdolabı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Oğluyla birlikte dondurma almak için dolabı açan Khaled'in dolabının her çeşit dondurmayla dolu olduğu görüldü. Dolabı gören çocuğun mutluluğu yüzünden okunurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu. İşte o anlar; 📹
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