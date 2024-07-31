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İstanbul'da Yaşayan Bir Gencin Toplu Taşımadaki Sorunlara İsyanı

İstanbul'da Yaşayan Bir Gencin Toplu Taşımadaki Sorunlara İsyanı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 18:11

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İstanbul'da yaşadığını belirten @yetizm1 isimli sosyal medya kullanıcısı, toplu taşıma kullanırken yaşadığı sorunlara isyan etti.

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İnecek olan yolcuları beklemeden metroya binmeye çalışan kişilere tepki gösteren genç, insanların sıralarını beklemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

İnecek olan yolcuları beklemeden metroya binmeye çalışan kişilere tepki gösteren genç, insanların sıralarını beklemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

'Bir ülkedeki toplumsal yozlaşmanın en belli olduğu yer, metro beklerken olamaz arkadaşlar.'

Sokaktaki insanların birbirlerinin üzerine yürüdüğünü söyleyen genç, sokakta nasıl yürüneceğini bilmeyen insanlara da tepki gösterdi.

Sokaktaki insanların birbirlerinin üzerine yürüdüğünü söyleyen genç, sokakta nasıl yürüneceğini bilmeyen insanlara da tepki gösterdi.

Biraz sinirlenmiş gibi görünüyor...

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