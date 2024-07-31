İstanbul'da Yaşayan Bir Gencin Toplu Taşımadaki Sorunlara İsyanı

İstanbul'da yaşadığını belirten @yetizm1 isimli sosyal medya kullanıcısı, toplu taşıma kullanırken yaşadığı sorunlara isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnecek olan yolcuları beklemeden metroya binmeye çalışan kişilere tepki gösteren genç, insanların sıralarını beklemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokaktaki insanların birbirlerinin üzerine yürüdüğünü söyleyen genç, sokakta nasıl yürüneceğini bilmeyen insanlara da tepki gösterdi.
Videonun tamamı için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın