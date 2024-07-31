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Yabancı Ülkelerde 'Regl Olmak' Nasıl Söyleniyor?: "Drakula'nın Sallama Çayı"

Yabancı Ülkelerde 'Regl Olmak' Nasıl Söyleniyor?: "Drakula'nın Sallama Çayı"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 17:13

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Regl olmak, birçok kadının yaşamında düzenli olarak yaşadığı doğal bir süreç. Bu dönemi ifade etmek için birçok farklı ve ilginç isimlendirme kullanılıyor.

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Regl olmak, ülkemizde 'halam geldi', 'içim kan ağlıyor' gibi ilginç isimlerle tanımlanıyor.

Regl olmak, ülkemizde 'halam geldi', 'içim kan ağlıyor' gibi ilginç isimlerle tanımlanıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yabancı ülkelerde regl olunca kullanılan birbirinden ilginç isimleri sıraladı. Peki siz regl olduğunuza hangi ilginç isimleri kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 🌸

Bir sosyal medya kullanıcısı, yabancı ülkelerde regl olunca kullanılan birbirinden ilginç isimleri sıraladı. Peki siz regl olduğunuza hangi ilginç isimleri kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 🌸

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