Yabancı Ülkelerde 'Regl Olmak' Nasıl Söyleniyor?: "Drakula'nın Sallama Çayı"

Regl olmak, birçok kadının yaşamında düzenli olarak yaşadığı doğal bir süreç. Bu dönemi ifade etmek için birçok farklı ve ilginç isimlendirme kullanılıyor.
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Regl olmak, ülkemizde 'halam geldi', 'içim kan ağlıyor' gibi ilginç isimlerle tanımlanıyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, yabancı ülkelerde regl olunca kullanılan birbirinden ilginç isimleri sıraladı. Peki siz regl olduğunuza hangi ilginç isimleri kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 🌸
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