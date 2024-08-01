İzmirli Mısırcıdan Duygulandıran Hareket! 'Parası Olmayan Her Anne Babaya Bedava'

İzmir'de bir mısırcının tezgahına yazdığı yazı görenleri duygulandırdı. Mısırın tanesini 30 TL'ye satan mısırcı tezgahına 'Parası olmayan her anne babaya mısır bedava.' notunu düştü. Mısırcının bu hareketi sosyal medyada büyük takdir gördü.