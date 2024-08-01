İzmirli Mısırcıdan Duygulandıran Hareket! 'Parası Olmayan Her Anne Babaya Bedava'

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Enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaş üzerindeki ekonomik baskı iyiden iyiye kendini gösterirken, vatandaşın alım gücü azalmaya devam ediyor.
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Dar gelirli vatandaşın bu durumdan oldukça muzdarip olduğunu bilen İzmirli bir mısır satıcısı bu duruma kendi yöntemleriyle bir çözüm buldu. Mısırın tanesini 30 TL'ye satan işportacı, aracına, 'Parası olmayan her anne babaya mısır bedava.' notunu düştü.
Mısır satıcısının bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı. İşte o görüntüler;🎥
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