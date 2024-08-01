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İzmirli Mısırcıdan Duygulandıran Hareket! 'Parası Olmayan Her Anne Babaya Bedava'

İzmirli Mısırcıdan Duygulandıran Hareket! 'Parası Olmayan Her Anne Babaya Bedava'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 10:25

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İzmir'de bir mısırcının tezgahına yazdığı yazı görenleri duygulandırdı. Mısırın tanesini 30 TL'ye satan mısırcı tezgahına 'Parası olmayan her anne babaya mısır bedava.' notunu düştü. Mısırcının bu hareketi sosyal medyada büyük takdir gördü. 

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Enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaş üzerindeki ekonomik baskı iyiden iyiye kendini gösterirken, vatandaşın alım gücü azalmaya devam ediyor.

Enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaş üzerindeki ekonomik baskı iyiden iyiye kendini gösterirken, vatandaşın alım gücü azalmaya devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşın bu durumdan oldukça muzdarip olduğunu bilen İzmirli bir mısır satıcısı bu duruma kendi yöntemleriyle bir çözüm buldu. Mısırın tanesini 30 TL'ye satan işportacı, aracına, 'Parası olmayan her anne babaya mısır bedava.' notunu düştü.

Dar gelirli vatandaşın bu durumdan oldukça muzdarip olduğunu bilen İzmirli bir mısır satıcısı bu duruma kendi yöntemleriyle bir çözüm buldu. Mısırın tanesini 30 TL'ye satan işportacı, aracına, 'Parası olmayan her anne babaya mısır bedava.' notunu düştü.

Mısır satıcısının bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı. İşte o görüntüler;🎥

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