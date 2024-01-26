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'Temelli Türkiye'ye Dönmeyi Düşündük' Diyen Gurbetçi: 'Yazdan Yaza Geliyorduk Kendimizi Kandırmışız'

'Temelli Türkiye'ye Dönmeyi Düşündük' Diyen Gurbetçi: 'Yazdan Yaza Geliyorduk Kendimizi Kandırmışız'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 19:47

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Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir gurbetçi, Türkiye'ye temelli dönüş yapmayı düşündüklerini ancak hata yaptıklarını söyledi.

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O gurbetçi sokak röportajında, 'Yazdan yaza geliyorduk, kendimizi biraz kandırmışız. Güzel taraflarını görüyoruz yazın, insanlar hep sokaklarda diyoruz ki; hep böyle güzeldir.'

O gurbetçi sokak röportajında, 'Yazdan yaza geliyorduk, kendimizi biraz kandırmışız. Güzel taraflarını görüyoruz yazın, insanlar hep sokaklarda diyoruz ki; hep böyle güzeldir.'

O gurbetçi sözlerinin devamında ise 'Ne zaman burada gerçekten 7/24 yaşamaya başlıyorsunuz, ekonominin de durumu zaten her şeyi gösterdi. Bir şeye gidiyorsunuz ertesi gün fiyat aynı değil. Biz 30 senedir Almanya'da ekmeğin pahalandığını görmedik. Burada yaşayan insanlara ben acıyorum' dedi.

O gurbetçi sözlerinin devamında ise 'Ne zaman burada gerçekten 7/24 yaşamaya başlıyorsunuz, ekonominin de durumu zaten her şeyi gösterdi. Bir şeye gidiyorsunuz ertesi gün fiyat aynı değil. Biz 30 senedir Almanya'da ekmeğin pahalandığını görmedik. Burada yaşayan insanlara ben acıyorum' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Ponche

yıllardır gurbette yaşayanlar Türkiye'nin cennet olduğunu sanıyorlar. doğru ülke olarak Cennet bir yer ama yaşam olarak cehennem bir yer

Bozkurt

Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

mehmet

Yerleşmek için Ahaberi izlemiş sanırsam,