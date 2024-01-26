'Temelli Türkiye'ye Dönmeyi Düşündük' Diyen Gurbetçi: 'Yazdan Yaza Geliyorduk Kendimizi Kandırmışız'

Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı

Emeklilere Seçimler İçin Ek Zam İddiası: Seçim Öncesi Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Ne Çarşaflar Ne Havlular! Bir Kadın Otel Odalarındaki En Pis Şeyin Su Isıtıcıları Olduğunu İddia Etti