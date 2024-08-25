Teknede Romantik Bir Evlenme Teklif Etmek İsterken Rüzgarın Azizliğine Uğrayan Çiftin Güldüren Anları

Her çift, evlilik tekliflerini daha duygusal ve unutulmaz kılmak için yenilikçi ve yaratıcı yöntemler peşinde koşuyor. Bu özel anın daha romantik ve etkileyici ve farklı olmasını sağlamak için çiftler yaratıcılıklarını konuşturuyor. Elbette daha önce denenmemişi denemek isterken tatsız kazalar da yaşanabiliyor.
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Bir adam müstakbel eşine, bir teknede evlilik teklifi etmek istedi.
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Fakat rüzgarı ve dalgaları hesap etmeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o anlar;
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