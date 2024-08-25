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Lüks Aracıyla Sabahın Erken Saatinde Gürültü Yaparak Gezdiği Anları Paylaşan Şahıs Tepki Çekti

Lüks Aracıyla Sabahın Erken Saatinde Gürültü Yaparak Gezdiği Anları Paylaşan Şahıs Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 12:33

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Araçla gürültü yapmak, hem sürücüler hem de çevre sakinleri için rahatsızlık verici bir durum olsa da, anlam verilemeyen bir şekilde bundan keyif alan insanlar var. Araçların egzoz sistemlerinden, motorlarından veya ses sistemlerinden kaynaklanan bu gürültüler, çevre kirliliği olarak kabul edilir ve birçok yerde yasaklanmıştır.

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Bir şahıs, sabahın erken saatlerinde lüks aracıyla gürültülü bir şekilde gezdiği anları paylaştı.

Bir şahıs, sabahın erken saatlerinde lüks aracıyla gürültülü bir şekilde gezdiği anları paylaştı.

"Ne demek saat 05.30'da piyasa yapamazsınız". notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.

"Ne demek saat 05.30'da piyasa yapamazsınız". notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.

İşte o görüntüler;

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