Lüks Aracıyla Sabahın Erken Saatinde Gürültü Yaparak Gezdiği Anları Paylaşan Şahıs Tepki Çekti

Araçla gürültü yapmak, hem sürücüler hem de çevre sakinleri için rahatsızlık verici bir durum olsa da, anlam verilemeyen bir şekilde bundan keyif alan insanlar var. Araçların egzoz sistemlerinden, motorlarından veya ses sistemlerinden kaynaklanan bu gürültüler, çevre kirliliği olarak kabul edilir ve birçok yerde yasaklanmıştır.
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Bir şahıs, sabahın erken saatlerinde lüks aracıyla gürültülü bir şekilde gezdiği anları paylaştı.
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"Ne demek saat 05.30'da piyasa yapamazsınız". notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.
İşte o görüntüler;
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