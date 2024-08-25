Saç Boyası Karıştırma Akımı Devam Ediyor: Saçını Turuncu Yapmak İsterken Siyahla Karşılaşan Kadın İsyan Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ben.suvvg/vid...
Bir süre önce sosyal medyada, market raflarındaki saç boyalarının tüplerini farklı renklerle değiştiren gençlerin videoları akım haline dönüşmüştü hatırlarsanız. Bundan kısa bir süre sonra da mağdur olan insanların videolarını görmeye başladık.
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Bu akım tam bitti derken, mağdur olan bir kadının daha ortaya çıkmasıyla bu saçmalığın hala devam ettiği anlaşıldı.
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Saçını turuncu yapmak isterken bir anda siyaha dönünce neye uğradığını şaşıran kadın gözyaşlarını tutamadı.
İşte o video;
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