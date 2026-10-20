Bir İngiliz Kadın Türkiye'de Yaya Geçidinde Beklerken Kimsenin Durmadığı Anları Paylaştı

Yaya geçitleri, yayaların yolun karşısına güvenle geçebilmesi için tasarlanmış alanlar olsa da ülkemizde sürücülerin bu geçitlerde yayalara yol verip vermemesi meselesi yıllardır tartışılıyor. Kimileri trafikte yaya olarak karşıya geçmek için araçların yavaşlamasını umut ederken, kimi de direksiyon başında geçidi fark ettiği anda frene basmanın ne kadar kritik olduğunu unutabiliyor.

Bir İngiliz kadın, Türkiye'de bir yaya geçidinde karşıya geçmek için araçların durmasını beklediği anları kameraya aldı. Kadının paylaştığı görüntülerde, geçide gelen araçların hiçbirinin yavaşlamadığı ve kadının bir süre bekledikten sonra karşıya kendi başına geçtiği görüldü. Kadın şaşkınlığını 'Zaten hiç kimse bizim için durmuyor' notuyla paylaştı.

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