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Bir İngiliz Kadın Türkiye'de Yaya Geçidinde Beklerken Kimsenin Durmadığı Anları Paylaştı

Bir İngiliz Kadın Türkiye'de Yaya Geçidinde Beklerken Kimsenin Durmadığı Anları Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
20.10.2026 - 22:03

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Yaya geçitleri, yayaların yolun karşısına güvenle geçebilmesi için tasarlanmış alanlar olsa da ülkemizde sürücülerin bu geçitlerde yayalara yol verip vermemesi meselesi yıllardır  tartışılıyor. Kimileri trafikte yaya olarak karşıya geçmek için araçların yavaşlamasını umut ederken, kimi de direksiyon başında geçidi fark ettiği anda frene basmanın ne kadar kritik olduğunu unutabiliyor.

Bir İngiliz kadın, Türkiye'de bir yaya geçidinde karşıya geçmek için araçların durmasını beklediği anları kameraya aldı. Kadının paylaştığı görüntülerde, geçide gelen araçların hiçbirinin yavaşlamadığı ve kadının bir süre bekledikten sonra karşıya kendi başına geçtiği görüldü. Kadın şaşkınlığını 'Zaten hiç kimse bizim için durmuyor' notuyla paylaştı. 

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Peki bunun cezası yok mu?

Peki bunun cezası yok mu?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/b maddesi, sürücülerin belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamasını ve geçmekte olan ya da geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermesini zorunlu kılıyor. Bu kurala uymayan sürücüler 2026 yılı için 5.662 TL idari para cezası ile karşılaşıyor ve 20 ceza puanı alıyor. Ceza süresi içinde ödendiğinde ise %25 indirim uygulanıyor.

Bununla birlikte kural yalnızca geçidin üzerindeki yayayı değil, geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayayı da kapsıyor. Yani yaya geçidine adım atmış ya da adım atmak üzere bekleyen birinin önünde durmak, sürücünün tercihine bırakılmış bir nezaket değil, doğrudan kanundan gelen bir yükümlülük. Yayalar ise geçide adım atmadan önce yaklaşan araçların hızını ve mesafesini kontrol etmeli, sürücüyle göz teması kurmaya çalışmalı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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