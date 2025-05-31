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Tebliğciler Yine Pavyon Ziyaretlerine Başladı: "Allah Onlara Cenneti İkram Eylesin"

Tebliğciler Yine Pavyon Ziyaretlerine Başladı: "Allah Onlara Cenneti İkram Eylesin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 18:50

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Geçtiğimiz yıllarda tebliğcilerin pavyon ziyaretleri yaptığına sıkça şahit olmuştuk. Hatta sahnedeki müzisyenden mikrofonu alarak kendilerinin müşterilere konuşma yaptığı bile olmuştu. Tebliğciler yine pavyon ziyaretlerine başladı. Bu sefer Ereğli'de görülen tebliğcilere gül hediye edili. Kendileri de, onları kapıda selamlayan pavyon yetkililerine güzel dua ve dileklerde bulundu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tebliğciler, bilgi ve inançlarını başkalarına aktarmak için görev alan kişilerdir.

Tebliğciler, bilgi ve inançlarını başkalarına aktarmak için görev alan kişilerdir.

Kendi düşüncelerini, fikirlerini ve inançlarını başkalarına sunmayı amaçlarlar. Bu kişiler, genellikle bir dini, politik ya da sosyal mesajı yaymak için çalışırlar. Tebliğciler, genellikle bir topluluğun veya grupların belirli bir inanca veya düşünceye yönlendirilmesi için çaba gösterirler. Bu kişiler, bir konuda derinlemesine bilgi ve anlayışa sahip olmaları beklenir ve genellikle bu bilgilerini başkalarına öğretmek için kullanırlar. Tebliğciler, eskiden genellikle esnaf ziyaretlerinde görülürken son zamanlarda ise pavyon ziyaretleri ile gündem oluyorlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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