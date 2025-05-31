Tebliğciler Yine Pavyon Ziyaretlerine Başladı: "Allah Onlara Cenneti İkram Eylesin"

Geçtiğimiz yıllarda tebliğcilerin pavyon ziyaretleri yaptığına sıkça şahit olmuştuk. Hatta sahnedeki müzisyenden mikrofonu alarak kendilerinin müşterilere konuşma yaptığı bile olmuştu. Tebliğciler yine pavyon ziyaretlerine başladı. Bu sefer Ereğli'de görülen tebliğcilere gül hediye edili. Kendileri de, onları kapıda selamlayan pavyon yetkililerine güzel dua ve dileklerde bulundu.
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Tebliğciler, bilgi ve inançlarını başkalarına aktarmak için görev alan kişilerdir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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