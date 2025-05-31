Tebliğciler Yine Pavyon Ziyaretlerine Başladı: "Allah Onlara Cenneti İkram Eylesin"

Kendi düşüncelerini, fikirlerini ve inançlarını başkalarına sunmayı amaçlarlar. Bu kişiler, genellikle bir dini, politik ya da sosyal mesajı yaymak için çalışırlar. Tebliğciler, genellikle bir topluluğun veya grupların belirli bir inanca veya düşünceye yönlendirilmesi için çaba gösterirler. Bu kişiler, bir konuda derinlemesine bilgi ve anlayışa sahip olmaları beklenir ve genellikle bu bilgilerini başkalarına öğretmek için kullanırlar. Tebliğciler, eskiden genellikle esnaf ziyaretlerinde görülürken son zamanlarda ise pavyon ziyaretleri ile gündem oluyorlar.