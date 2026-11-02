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Sergio Conceição Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımları Çalıştırdı?

Sergio Conceição Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımları Çalıştırdı?

Fenerbahçe Teknik direktör
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 18:33
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Sergio Conceição kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sergio Conceição'nun futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri nasıl geçti, hangi takımları çalıştırdı? Sergio Conceição'nun kaç kupası var, hangi dizilişi tercih ediyor ve oğlu Francisco Conceição kimdir?

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Sergio Conceição kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sergio Conceição kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sergio Conceição, 15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu ve 51 yaşında. Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição olan Portekizli teknik direktör, aynı zamanda eski bir milli futbolcu. Sergio Conceição nereli sorusunun yanıtı Coimbra, çocukluk yıllarını ise kentin yakınındaki Ribeira de Frades'te geçirdi.

Futbola memleketinin takımı Académica'nın altyapısında başlayan Conceição, sahada sağ kanatta oynuyordu. Hem futbolculuk hem teknik direktörlük döneminde disiplinli ve tutkulu yapısıyla tanınıyor.

Sergio Conceição futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı?

Sergio Conceição futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı?

Sergio Conceição'nun futbolculuk kariyeri Académica altyapısıyla başladı, ardından Porto altyapısına geçti. Profesyonel olarak Penafiel, Leça ve Felgueiras'ta ikinci ligde forma giyen Conceição, Porto'ya dönerek art arda iki lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Kupası kazandı.

Sergio Conceição'nun oynadığı takımlar arasında İtalya'dan Lazio, Parma ve Inter de var. Lazio ile 2000 yılında İtalya şampiyonluğu yaşadı, sonrasında Lazio'ya ikinci kez döndü. 2004'te Standard Liège'e giden Portekizli kanat, ilk sezonunda Belçika Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Kuveyt'in Qadsia'sında kısa süre oynadıktan sonra 2008'den itibaren PAOK forması giydi ve 2008-09 sezonunda takım kaptanı oldu.

Sergio Conceição, Portekiz Milli Takımı'nda 1996 ile 2003 arasında 56 maça çıktı ve 12 gol attı. En unutulmaz performansı EURO 2000'de Almanya'ya karşı attığı hat-trick oldu, Portekiz o maçı 3-0 kazandı. Bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giydi.

Sergio Conceição teknik direktör olarak hangi takımları çalıştırdı?

Sergio Conceição teknik direktör olarak hangi takımları çalıştırdı?

Sergio Conceição teknik direktörlük kariyerine 2010-11 sezonunda Standard Liège'de yardımcı antrenör olarak başladı. Takım başında ilk görevi 2012'de Olhanense oldu. Sergio Conceição'nun çalıştırdığı takımlar sırasıyla Olhanense, Académica, Braga, Vitória Guimarães, Nantes, Porto, Milan ve Al-Ittihad.

Kariyerinin en verimli dönemini 2017'den 2024'e kadar Porto'da yaşadı. Porto'nun başında 368 maça çıktı ve maç başına 2,29 puan ortalaması tuttu. 2024-25 sezonunda çalıştırdığı Milan'da 31 maçta maç başına 1,71 puan aldı, mayıs 2025'te ayrıldı. Ardından geçtiği Al-Ittihad'da 41 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı ve 2 Haziran 2026'da kulüple yolları ayrıldı.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için Conceição'da karar kıldığı aktarıldı.

Sergio Conceição'nun kaç kupası var, hangi dizilişi kullanıyor?

Sergio Conceição'nun kaç kupası var, hangi dizilişi kullanıyor?

Sergio Conceição'nun kaç kupası var sorusunun cevabı Porto döneminde saklı. Portekizli teknik adam, Porto'yla 7 yılda 11 kupa kazandı. Bu kupaların 3'ü Portekiz Ligi, 4'ü Portekiz Kupası, 3'ü Portekiz Süper Kupası, 1'i ise Portekiz Lig Kupası. Milan'ı çalıştırdığı dönemde İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü ve teknik direktör olarak kupa sayısını 12'ye çıkardı.

Conceição, 2010-11 sezonunda yardımcı antrenör olarak çalıştığı Standard Liège ile Belçika Kupası'nı da kazanmıştı. Sergio Conceição'nun benimsediği diziliş ise 4-2-3-1.

Sergio Conceição'nun oğlu Francisco Conceição kimdir?

Sergio Conceição'nun oğlu Francisco Conceição kimdir?

Francisco Conceição, Sergio Conceição'nun oğlu ve 14 Aralık 2002'de Coimbra'da doğdu, 23 yaşında. Sağ kanatta oynayan genç futbolcu, babasının teknik direktörlüğünü yaptığı Porto'da forma giydi. Juventus, 2025 yılında Francisco Conceição'yu 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı ve oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Francisco Conceição, Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2024'te Çekya karşısında attığı golle adından söz ettirdi. Sergio Conceição'nun beş oğlu var ve bunlardan dördü futbolcu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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