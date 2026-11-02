Sergio Conceição Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımları Çalıştırdı?
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Sergio Conceição kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sergio Conceição'nun futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri nasıl geçti, hangi takımları çalıştırdı? Sergio Conceição'nun kaç kupası var, hangi dizilişi tercih ediyor ve oğlu Francisco Conceição kimdir?
Sergio Conceição kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sergio Conceição futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı?
Sergio Conceição teknik direktör olarak hangi takımları çalıştırdı?
Sergio Conceição'nun kaç kupası var, hangi dizilişi kullanıyor?
Sergio Conceição'nun oğlu Francisco Conceição kimdir?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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