Sergio Conceição Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Takımları Çalıştırdı?

Sergio Conceição, 15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu ve 51 yaşında. Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição olan Portekizli teknik direktör, aynı zamanda eski bir milli futbolcu. Sergio Conceição nereli sorusunun yanıtı Coimbra, çocukluk yıllarını ise kentin yakınındaki Ribeira de Frades'te geçirdi.

Futbola memleketinin takımı Académica'nın altyapısında başlayan Conceição, sahada sağ kanatta oynuyordu. Hem futbolculuk hem teknik direktörlük döneminde disiplinli ve tutkulu yapısıyla tanınıyor.