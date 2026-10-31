Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arayışı Sürerken Boğaz'da Dört Efsane Aynı Masada Buluştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Bu süreçte Türk futboluna damga vuran dört eski futbolcu İstanbul Boğazı'nda bir restoranda bir araya geldi. Masada Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında anılan efsane isim de vardı.
Kocaman yeniden teknik direktör adayları arasında.
Rıdvan Dilmen de masadaydı.
Metin Tekin ve Gökhan Keskin de oradaydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın