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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arayışı Sürerken Boğaz'da Dört Efsane Aynı Masada Buluştu

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arayışı Sürerken Boğaz'da Dört Efsane Aynı Masada Buluştu

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 17:24
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Bu süreçte Türk futboluna damga vuran dört eski futbolcu İstanbul Boğazı'nda bir restoranda bir araya geldi. Masada Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında anılan efsane isim de vardı.

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Kocaman yeniden teknik direktör adayları arasında.

Kocaman yeniden teknik direktör adayları arasında.

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman, RAMS Park'taki Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeniden kulübün teknik direktör adayları arasında anılıyor. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör arayışları sürerken Kocaman'ın Boğaz'daki buluşmada yer alması dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen de masadaydı.

Rıdvan Dilmen de masadaydı.

Kocaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin bir diğer unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen de İstanbul Boğazı'ndaki restoranda masadaydı. Türk futboluna damga vuran bu iki ismin yanında iki Beşiktaş efsanesi de yer aldı. Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında önemli başarılara imza atan dört eski oyuncu bu kez yeşil sahaların dışında bir araya geldi.

Metin Tekin ve Gökhan Keskin de oradaydı.

Metin Tekin ve Gökhan Keskin de oradaydı.

Masanın Beşiktaş tarafında Metin Tekin ile Gökhan Keskin yer aldı. Dört efsane ismin aynı masayı paylaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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