Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arayışı Sürerken Boğaz'da Dört Efsane Aynı Masada Buluştu

Kocaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin bir diğer unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen de İstanbul Boğazı'ndaki restoranda masadaydı. Türk futboluna damga vuran bu iki ismin yanında iki Beşiktaş efsanesi de yer aldı. Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında önemli başarılara imza atan dört eski oyuncu bu kez yeşil sahaların dışında bir araya geldi.