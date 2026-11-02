Fenerbahçe, Teknik Direktörlük İçin Sergio Conceição ile Anlaştı

Conceição, 2017'den 2024'e kadar Porto'nun başında 368 maça çıktı ve maç başına 2,29 puan ortalaması tuttu. Bu dönemde üç lig, dört Portekiz Kupası, üç Süper Kupa ve bir Lig Kupası kazandı.

Portekizli teknik adam 2024-25 sezonunda Milan'ı çalıştırdı, 31 maçta takımı maç başına 1,71 puanla yönetti ve İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Mayıs 2025'te Milan'dan ayrıldıktan sonra Al-Ittihad'a geçti; 41 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Al-Ittihad, 2 Haziran 2026'da yaptığı açıklamayla Conceição ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kariyerindeki kupa sayısı toplamda 12'ye ulaştı.