Fenerbahçe, Teknik Direktörlük İçin Sergio Conceição ile Anlaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için Portekizli teknik adam Sergio Conceição ile anlaşmaya vardı. Haberde Conceição'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertliler Galatasaray derbisinin ardından Kartal'la yollarını ayırdı, ilk maçlarında ise evlerinde Göztepe'ye kaybetti. Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Conceição, Porto'da yedi sezon görev yaptı, son olarak da Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştırdı.
Conceição'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Porto'da yedi sezonda 11 kupa kazanan Conceição, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştırdı
Kuyt'ın önünde milli araya kadar Liverpool ve Çorum FK maçları var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın