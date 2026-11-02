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Fenerbahçe, Teknik Direktörlük İçin Sergio Conceição ile Anlaştı

Fenerbahçe, Teknik Direktörlük İçin Sergio Conceição ile Anlaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.11.2026 - 10:22
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HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için Portekizli teknik adam Sergio Conceição ile anlaşmaya vardı. Haberde Conceição'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertliler Galatasaray derbisinin ardından Kartal'la yollarını ayırdı, ilk maçlarında ise evlerinde Göztepe'ye kaybetti. Kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Conceição, Porto'da yedi sezon görev yaptı, son olarak da Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştırdı.

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Conceição'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Conceição'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör adayları arasından Conceição'da karar kıldı ve Portekizli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etti. Teknik adamın kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Haberler, Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin aday değerlendirmelerini sürdürdüğünü, bu süreçte eski teknik direktör Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğunu ve Jesus'un Conceição için olumlu referans verdiğini aktarıyor. Kulübün resmi bir açıklaması, sözleşme süresi ya da mali şartlara dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Porto'da yedi sezonda 11 kupa kazanan Conceição, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştırdı

Porto'da yedi sezonda 11 kupa kazanan Conceição, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştırdı

Conceição, 2017'den 2024'e kadar Porto'nun başında 368 maça çıktı ve maç başına 2,29 puan ortalaması tuttu. Bu dönemde üç lig, dört Portekiz Kupası, üç Süper Kupa ve bir Lig Kupası kazandı.

Portekizli teknik adam 2024-25 sezonunda Milan'ı çalıştırdı, 31 maçta takımı maç başına 1,71 puanla yönetti ve İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Mayıs 2025'te Milan'dan ayrıldıktan sonra Al-Ittihad'a geçti; 41 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Al-Ittihad, 2 Haziran 2026'da yaptığı açıklamayla Conceição ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kariyerindeki kupa sayısı toplamda 12'ye ulaştı.

Kuyt'ın önünde milli araya kadar Liverpool ve Çorum FK maçları var

Kuyt'ın önünde milli araya kadar Liverpool ve Çorum FK maçları var

Fenerbahçe, Kartal'la yolları ayırdıktan sonra takımın teknik sorumluluğunu milli ara başlayana kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a verdi. Kulübün açıklamasında 'teknik direktör' yerine 'teknik sorumluluk' ifadesi kullanıldı.

Kuyt, Göztepe yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile, ardından da Çorum FK deplasmanında sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü belirleme süreci ise yönetim kurulunun oluşturduğu komite tarafından yürütülüyordu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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