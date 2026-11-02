Utangaç Çocukların Kabuğunu Kıran Etkinlik: 3 Psikolog da Aynı Şeyi Önerdi
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Sosyal ve kendinden emin bir çocuğu okul sonrası etkinliklere yönlendirmek kolaydır. Utangaç bir çocuğu tek bir kursa ikna etmek ise bazen aileler için tam bir sınava dönüşür.
Parade'e konuşan üç psikolog, utangaç çocuklar için en iyi etkinlik konusunda aynı cevabı verdi. Uzmanlara göre amaç çocuğun mizacını değiştirmek değil, kendi hızında ve kendini güvende hissettiği bir ortamda özgüven kazanmasını sağlamak.
En İyi Etkinlik: Küçük Bir Resim Kursu
Neden Resim Kursu?
Yüzme ve Bireysel Sporlar
Tiyatro ya da Doğaçlama Kursu
LEGO ve Robotik Kulüpleri
Doğa Programları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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