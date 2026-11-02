Utangaç Çocukların Kabuğunu Kıran Etkinlik: 3 Psikolog da Aynı Şeyi Önerdi

Sosyal ve kendinden emin bir çocuğu okul sonrası etkinliklere yönlendirmek kolaydır. Utangaç bir çocuğu tek bir kursa ikna etmek ise bazen aileler için tam bir sınava dönüşür.

Parade'e konuşan üç psikolog, utangaç çocuklar için en iyi etkinlik konusunda aynı cevabı verdi. Uzmanlara göre amaç çocuğun mizacını değiştirmek değil, kendi hızında ve kendini güvende hissettiği bir ortamda özgüven kazanmasını sağlamak.

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