Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 'Afgan Çoban' Sorusunu Yanıtladı: "Benim Çocuğum Olmasın Diyorlar"

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, sunucu Kübra Par'ın 'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusunu yanıtladı. Yumaklı, 'Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.