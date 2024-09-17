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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 'Afgan Çoban' Sorusunu Yanıtladı: "Benim Çocuğum Olmasın Diyorlar"

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 'Afgan Çoban' Sorusunu Yanıtladı: "Benim Çocuğum Olmasın Diyorlar"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 16:01

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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, sunucu Kübra Par'ın 'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusunu yanıtladı. Yumaklı, 'Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

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TV 100 ekranlarında sunucu Kübra Par'ın programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?"sorusunu yanıtladı.

TV 100 ekranlarında sunucu Kübra Par'ın programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?"sorusunu yanıtladı.

Farklı kesimlerden gelen "Köyden kente göçün durdurulması lazım" önerisini değerlendiren Yumaklı, "Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Farklı kesimlerden gelen "Köyden kente göçün durdurulması lazım" önerisini değerlendiren Yumaklı, "Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇 

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