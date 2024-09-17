Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 'Afgan Çoban' Sorusunu Yanıtladı: "Benim Çocuğum Olmasın Diyorlar"

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, sunucu Kübra Par'ın 'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusunu yanıtladı. Yumaklı, 'Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.
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TV 100 ekranlarında sunucu Kübra Par'ın programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?"sorusunu yanıtladı.
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Farklı kesimlerden gelen "Köyden kente göçün durdurulması lazım" önerisini değerlendiren Yumaklı, "Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.
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