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Takipçilerine Nispet Yapmak İçin Kendine Devasa Bir Çiçek Alan Kadın, 'Osuruk Çiçeği' Yorumlarına Sinirlendi

Takipçilerine Nispet Yapmak İçin Kendine Devasa Bir Çiçek Alan Kadın, 'Osuruk Çiçeği' Yorumlarına Sinirlendi

Instagram Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 10:16

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Mavera Bulut isimli dijital içerik üreticisi, kendisine devasa bir cipso buketi yaptırarak Instagram hesabında paylaştı.

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Devasa çiçek buketini Instagram'da paylaşarak takipçilerine nispet yapan Mavera Bulut, çiçeğin halk arasında bilinen ismi ile 'Osuruk çiçeği' olduğu gerçeğini öğrenince ise biraz sinirlendi.

Devasa çiçek buketini Instagram'da paylaşarak takipçilerine nispet yapan Mavera Bulut, çiçeğin halk arasında bilinen ismi ile 'Osuruk çiçeği' olduğu gerçeğini öğrenince ise biraz sinirlendi.

O kadın TikTok'ta paylaştığı videoda, 'Niye hevesimi kursağımda bırakıyorsunuz? Bütçem buna yetebildi' dedi.

O kadın TikTok'ta paylaştığı videoda, 'Niye hevesimi kursağımda bırakıyorsunuz? Bütçem buna yetebildi' dedi.

Mavera Bulut'un Instagram'da "Kendi çiçeğini kendisi alan koca yürekli maveraben" diyerek yaptığı o paylaşımı.

Mavera Bulut'un Instagram'da "Kendi çiçeğini kendisi alan koca yürekli maveraben" diyerek yaptığı o paylaşımı.

'Osuruk çiçeği' yorumlarına isyan ettiği anlar: 👇

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