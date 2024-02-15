Takipçilerine Nispet Yapmak İçin Kendine Devasa Bir Çiçek Alan Kadın, 'Osuruk Çiçeği' Yorumlarına Sinirlendi

Mavera Bulut isimli dijital içerik üreticisi, kendisine devasa bir cipso buketi yaptırarak Instagram hesabında paylaştı.
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Devasa çiçek buketini Instagram'da paylaşarak takipçilerine nispet yapan Mavera Bulut, çiçeğin halk arasında bilinen ismi ile 'Osuruk çiçeği' olduğu gerçeğini öğrenince ise biraz sinirlendi.
O kadın TikTok'ta paylaştığı videoda, 'Niye hevesimi kursağımda bırakıyorsunuz? Bütçem buna yetebildi' dedi.
Mavera Bulut'un Instagram'da "Kendi çiçeğini kendisi alan koca yürekli maveraben" diyerek yaptığı o paylaşımı.
'Osuruk çiçeği' yorumlarına isyan ettiği anlar: 👇
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