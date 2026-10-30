Yardım İstemek Yerine Her Şeyi Kendi Halletmeye Çalışan 3 Burç

Mars'ın yönettiği bir ateş burcu olan Koç, astrolojide bağımsızlığı, cesareti ve aceleci tavırlarıyla öne çıkıyor. Beklemeyi hiç sevmiyor.

Koçlar için birinden yardım istemek, işin hızını düşüren gereksiz bir adım. Talimat okumadan mobilya kurmaya girişen, yolu sormak yerine kendi bulmaya çalışan genellikle onlar oluyor.