Netflix PUBG'yi Diziye Uyarlıyor, Projenin Başında Donald Glover Olacak

Atlanta, Community ve Solo: A Star Wars Story gibi projelerle tanınan Emmy ödüllü Donald Glover, PUBG dizisinin başında yer alacak. Glover'ın Netflix imzalı yapımda hem oyuncu hem de yazar ve yönetmen olarak görev üstleneceği belirtildi. Proje henüz başlangıç aşamasında.