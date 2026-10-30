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Netflix PUBG'yi Diziye Uyarlıyor, Projenin Başında Donald Glover Olacak

Netflix PUBG'yi Diziye Uyarlıyor, Projenin Başında Donald Glover Olacak

Netflix
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 21:08 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 21:09
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Netflix, dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG'yi live-action diziye uyarlıyor. Platform, oyunun stüdyosu Krafton'la anlaşarak uyarlama çalışmalarına başladı. Projenin başında Emmy ödüllü Donald Glover bulunacak ve Glover yapımda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev alacak. PUBG 2017'de piyasaya çıktı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Netflix PUBG için Krafton'la anlaştı.

Netflix PUBG için Krafton'la anlaştı.

Yıllardır en çok oynanan dijital oyunlar arasında yer alan PUBG'yi ekrana taşımak isteyen Netflix, projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Platform, oyunun stüdyosu Krafton'la anlaşarak uyarlama için düğmeye bastı. Çalışmanın animasyon değil, gerçek oyuncuların yer aldığı live-action formatında hazırlanacağı bildirildi.

Dizinin başında Donald Glover var.

Dizinin başında Donald Glover var.

Atlanta, Community ve Solo: A Star Wars Story gibi projelerle tanınan Emmy ödüllü Donald Glover, PUBG dizisinin başında yer alacak. Glover'ın Netflix imzalı yapımda hem oyuncu hem de yazar ve yönetmen olarak görev üstleneceği belirtildi. Proje henüz başlangıç aşamasında.

PUBG 2017'de piyasaya çıkmıştı.

PUBG 2017'de piyasaya çıkmıştı.

2017 yılında piyasaya sürülen PlayerUnknown's Battlegrounds, yedi farklı rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı. Oyunun bir diziye uyarlanması ilk olarak 2020 yılında gündeme gelmiş ancak somut bir adımla sonuçlanmamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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