Netflix PUBG'yi Diziye Uyarlıyor, Projenin Başında Donald Glover Olacak
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Netflix, dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG'yi live-action diziye uyarlıyor. Platform, oyunun stüdyosu Krafton'la anlaşarak uyarlama çalışmalarına başladı. Projenin başında Emmy ödüllü Donald Glover bulunacak ve Glover yapımda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev alacak. PUBG 2017'de piyasaya çıktı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Netflix PUBG için Krafton'la anlaştı.
Dizinin başında Donald Glover var.
PUBG 2017'de piyasaya çıkmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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