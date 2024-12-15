Survivor Pınar'ın Sema ve Adem İddiasından Zeynep Bastık'ın Şerbo Fanlığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Pınar'ın Sema ve Adem İddiasından Zeynep Bastık'ın Şerbo Fanlığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de finale sayılı haftalar kaldı. Survivor'ın başlayacağına dair haberler yayılınca vaktin ne kadar daraldığını anlamak da mümkün. Bu hafta gerçekleşen elemenin ardından yarışmada 7 kişi kaldı ve 5 kişinin ceket giyeceği önceden açıklanmıştı. Ancak eleme oyununda yaşanan talihsiz kaza herkesi üzdü. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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2. Survivor 2025'in resmi afişi yayınlanmasa da konsept hesapların paylaştığı bir afiş ortalığı fena karıştırdı. Katılacak yarışmacıların ifşa olduğunun iddia edildiği afişe göre yarışmaya katılacak isimler arasında Adem ve Sema da var. Geçtiğimiz sezon Pınar da Survivor'a katılmış ve aralarında geçen kavganın ardından Sema diskalifiye edilmişti. Yeni sezon yarışmacıları arasında adı yer almayan Pınar, bir yayına katılarak bazı açıklamalarda bulundu. Sema ve Adem dostluğuyla ilgili söyledikleri ise ağızları açık bırakacak cinstendi.
3. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, kısa sürede büyük bir izleyici kazanmayı başardı. Hatta öyle bir başarı yakaladı ki Kızılcık Şerbeti'nden sonra sezonun 10 reytingi aşan ikinci dizisi oldu. Dizide Alya'yla evlenen Cihan karakterine gönderme yapmak amacıyla X'te bir kullanıcı bir caps yayınladı. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, caps'e beklenmedik bir yorumda bulundu.
4. 3 sezondur yayınlanan ve neredeyse her bölümüyle kavga ettiğimiz Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının zirvesindeki yerini kimselere kaptırmıyor. Yavaş yavaş ilk sezondaki havasını yakalayan dizide önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak tüm bunlar yaşanırken de öfkemizi kontrol etmek bir hayli zor! Diziyi de yalnızca bizler izlemiyoruz, ünlü isimler de epey bağ kurmuş durumda. Bu kez de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir Kızılcık Şerbeti fanı olduğunu öğrendik. Son bölüm kendisinde ödem yapmış!
5. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
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6. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olmazsa olmaz ismi Melissa Vargas herkesin dilinde. Performansı ve samimi halleriyle hem maçlarda hem de sosyal medyada beğeni kazanan başarılı voleybolcu, zaman içinde minik kalpleri büyüleyen, spora ilgiyi artıran bir isim haline dönüştü. Fenerbahçe forması giyen yıldız, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın da hayatına dokunmuş.
7. Yılların eskitemediği program Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü de en az ilk yarışma kadar konuşulmuştu. Yeni programın ilk sezonundan tanıdığımız Çağrı Özer, yarışma sonrası da paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz cuma günü takipçilerine "Hayırlı Cumalar" mesajı paylaşan Çağrı, namazda poz verdi. Kulağında bluetooth kulaklıkla, mekik çeker gibi secdeye kapanan Çağrı'nın o pozu fena tiye alındı.
8. YouTube hesabından dizi ve filmler ile ilgili yayınladığı videolar ile her defasında gündem olan Murat Soner, Semiramis Pekkan'ın kanalına konuk oldu. Diziler hakkında sert eleştirilerini komik bir dille ifade eden Soner, bu kez bir dizi için övgüler yağdırınca hepimizi şaşırttı. Genellikle kötü yorumları hafızamıza kazınan Soner'in o dizi hakkındaki yorumunu biz de başlıkta "İlk kez bir diziyi övdü" diyerek esprili bir dille ele aldık. Ancak Soner'in analizi yine dizi severlere ilham oldu, diyebiliriz. İşte söz konusu o dizi ve Soner'in incelemesi...
9. Yalı Çapkını yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil, Ferit ve Seyran'ı ayırdığından ve Ferit karakterinden daha büyük olması yüzünden defalarca eleştirilere maruz kaldı. İzleyenlerden sert eleştiriler alan Akil, geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmıştı. Bu erken vedanın ardından ilk kez konuştu. Hkan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki kötü yorumlara noktayı koyan oyuncu, "Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki." diye belirtti.
10. Son hızıyla ekranda reyting rekorları kırarak devam eden MasterChef Türkiye'de finale yaklaşıyoruz. Yarışmacılar bu akşamdan sonra 7 kişi kalacaklar. Bu hafta eleme potasına giren 4. isim de belli oldu. Şirin, Alper ve Erim'den sonra Eda da eleme potasında yerini aldı. Veda gecesinin fragmanı yayınlandı. İzleyenler yaşananları görünce heyecan tavan yaptı. İşte o anlar...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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