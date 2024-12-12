Ünlü Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Oyuncuların Takipçi Sayısıyla Kendilerini Değerli Gösterdiklerini Söyledi
Ünlü Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Oyuncuların Takipçi Sayısıyla Kendilerini Değerli Gösterdiklerini Söyledi
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/huseyi...
Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Akşam'dan Merve Samıt ile röportaj yaptı. Türk dizi sektörüne dair yapılan röportajda Danyal önemli açıklamalarda bulundu. Takipçi sayılarına göre başrol belirlemenin büyük hata olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, 'Takipçiler zaten 12-14 yaşlarında çocuklardan oluşuyor, dizi izleyicisi değil ki o kitle. Rol aldığım bir dizide başrol 7 milyon takipçili bir oyuncunundu, ne oldu tutmadı, yayından kaldırıldı' dedi.
Kaynak: Akşam - Merve Samıt
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Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yargı, Prens gibi pek çok efsane yapımda rol alan Hüseyin Avni Danyal Türk dizi tarihinin efsane isimlerinden biri.
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Danyal, Akşam'dan Merve Samıt'la yaptığı röportajda Türk dizi sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Genç oyuncuların yüksek ücretler alması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Danyal, önemli açıklamalarda bulundu.
"Hem ekranda hem de dijital platformlarda takipçi sayısı yüksek isimlere öncelik veriliyor. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Oyuncu seçinde tek kriter yüksek takipçili hesap olması mı?" sorusuna ise şunları söyledi:
Yaptığımız küçük araştırmalar sonucunda, 2017 yılında erken final yapan Siyah İnci zamanında Hande Erçel'in 7 milyon takipçisi olduğunu öğrendik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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