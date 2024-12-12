Ünlü Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Oyuncuların Takipçi Sayısıyla Kendilerini Değerli Gösterdiklerini Söyledi

'Bunun olumsuz etkilerini çok gördük. Bir projedeydim. Projede oynayan bir oyuncunun 7 milyon takipçisi vardı. Oldu mu dizi? Olmadı, yayından kaldırıldı. Bir de şöyle bir şey var Twitter takipçisi dediğiniz 12-13 yaşındaki, 11 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklar, onlar televizyon dizisi takipçisi değil ki. Twitter sayısıyla, buna akıl yatırıp da bu takipçi sayısına göre oyuncu seçmek çok yanlış bir şey. Yani sosyal medyadaki takipçilerin yaş ortalamasına bir bakılsın. Ona göre karar verirsiniz zaten. 12-13 yaşındaki çocuklar onlar yani.'