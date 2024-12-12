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Ünlü Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Oyuncuların Takipçi Sayısıyla Kendilerini Değerli Gösterdiklerini Söyledi

Ünlü Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Oyuncuların Takipçi Sayısıyla Kendilerini Değerli Gösterdiklerini Söyledi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.12.2024 - 17:36

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal Akşam'dan Merve Samıt ile röportaj yaptı. Türk dizi sektörüne dair yapılan röportajda Danyal önemli açıklamalarda bulundu. Takipçi sayılarına göre başrol belirlemenin büyük hata olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, 'Takipçiler zaten 12-14 yaşlarında çocuklardan oluşuyor, dizi izleyicisi değil ki o kitle. Rol aldığım bir dizide başrol 7 milyon takipçili bir oyuncunundu, ne oldu tutmadı, yayından kaldırıldı' dedi.

Kaynak: Akşam - Merve Samıt

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/huseyi...
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Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yargı, Prens gibi pek çok efsane yapımda rol alan Hüseyin Avni Danyal Türk dizi tarihinin efsane isimlerinden biri.

Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yargı, Prens gibi pek çok efsane yapımda rol alan Hüseyin Avni Danyal Türk dizi tarihinin efsane isimlerinden biri.

Danyal, Akşam'dan Merve Samıt'la yaptığı röportajda Türk dizi sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Danyal, Akşam'dan Merve Samıt'la yaptığı röportajda Türk dizi sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Genç oyuncuların yüksek ücretler alması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Danyal, önemli açıklamalarda bulundu.

"Genç oyuncuların yüksek ücretler alması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Danyal, önemli açıklamalarda bulundu.

'Bunun abartılı bir hikaye olduğunu düşünüyorum özellikle. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bu hep bilinir. İnsanlar kendi değerlerini daha büyük göstermek için hep olmadık rakamlar, olmadık şeyler söylerler. Ben o rakamların çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir çeşit PR.'

"Hem ekranda hem de dijital platformlarda takipçi sayısı yüksek isimlere öncelik veriliyor. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Oyuncu seçinde tek kriter yüksek takipçili hesap olması mı?" sorusuna ise şunları söyledi:

"Hem ekranda hem de dijital platformlarda takipçi sayısı yüksek isimlere öncelik veriliyor. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Oyuncu seçinde tek kriter yüksek takipçili hesap olması mı?" sorusuna ise şunları söyledi:

'Bunun olumsuz etkilerini çok gördük. Bir projedeydim. Projede oynayan bir oyuncunun 7 milyon takipçisi vardı. Oldu mu dizi? Olmadı, yayından kaldırıldı. Bir de şöyle bir şey var Twitter takipçisi dediğiniz 12-13 yaşındaki, 11 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklar, onlar televizyon dizisi takipçisi değil ki. Twitter sayısıyla, buna akıl yatırıp da bu takipçi sayısına göre oyuncu seçmek çok yanlış bir şey. Yani sosyal medyadaki takipçilerin yaş ortalamasına bir bakılsın. Ona göre karar verirsiniz zaten. 12-13 yaşındaki çocuklar onlar yani.'

Yaptığımız küçük araştırmalar sonucunda, 2017 yılında erken final yapan Siyah İnci zamanında Hande Erçel'in 7 milyon takipçisi olduğunu öğrendik.

Yaptığımız küçük araştırmalar sonucunda, 2017 yılında erken final yapan Siyah İnci zamanında Hande Erçel'in 7 milyon takipçisi olduğunu öğrendik.

Bu durumda kastettiği dizinin Siyah İnci olması muhtemel.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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