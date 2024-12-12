Birbirinden Popüler Dizilerin Karakterleri Türk Olsaydı Hangi Takımı Tutardı?

X'in yapay zekası Grok son güncellemesiyle ücretsiz kullanılabiliyor. Tabii bu haber de etinden sütünden yararlanmak için büyük bir imkan sağladı bize. Yabancı dizi karakterleri acaba Türk olsaydı hangi takımı tutarlardı diye merak ettik. Grok da bize oldukça şaşırtıcı sonuçlar sundu. Bakalım hangi efsane karakter, hangi takımı tutarmış?