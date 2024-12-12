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Birbirinden Popüler Dizilerin Karakterleri Türk Olsaydı Hangi Takımı Tutardı?

Birbirinden Popüler Dizilerin Karakterleri Türk Olsaydı Hangi Takımı Tutardı?

yabancı diziler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.12.2024 - 16:42

X'in yapay zekası Grok son güncellemesiyle ücretsiz kullanılabiliyor. Tabii bu haber de etinden sütünden yararlanmak için büyük bir imkan sağladı bize. Yabancı dizi karakterleri acaba Türk olsaydı hangi takımı tutarlardı diye merak ettik. Grok da bize oldukça şaşırtıcı sonuçlar sundu. Bakalım hangi efsane karakter, hangi takımı tutarmış?

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1. Dexter - Dexter Morgan

1. Dexter - Dexter Morgan

2. Prison Break - Michael Scofield

2. Prison Break - Michael Scofield

3. Breaking Bad - Walter White

3. Breaking Bad - Walter White

4. How I Met Your Mother - Ted Mosby

4. How I Met Your Mother - Ted Mosby

5. La Casa de Papel - Nairobi

5. La Casa de Papel - Nairobi
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6. La Casa de Papel - Profesör

6. La Casa de Papel - Profesör

7. Game of Thrones - Daenerys Targaryen

7. Game of Thrones - Daenerys Targaryen

8. Game of Thrones - Jon Snow

8. Game of Thrones - Jon Snow

9. Elite - Ester Expósito

9. Elite - Ester Expósito

10. Jake Peralta - Brooklyn Nine Nine

10. Jake Peralta - Brooklyn Nine Nine
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11. Wednesday Adams - Wednesday

11. Wednesday Adams - Wednesday

12. John Krasinski - The Office

12. John Krasinski - The Office

13. Steve Carell - The Office

13. Steve Carell - The Office

14. Alex - Maid

14. Alex - Maid

15. Sheldon Cooper - The Big Bang Theory

15. Sheldon Cooper - The Big Bang Theory
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16. Tokyo - La Casa de Papel

16. Tokyo - La Casa de Papel

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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