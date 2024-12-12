Birbirinden Popüler Dizilerin Karakterleri Türk Olsaydı Hangi Takımı Tutardı?
Birbirinden Popüler Dizilerin Karakterleri Türk Olsaydı Hangi Takımı Tutardı?
X'in yapay zekası Grok son güncellemesiyle ücretsiz kullanılabiliyor. Tabii bu haber de etinden sütünden yararlanmak için büyük bir imkan sağladı bize. Yabancı dizi karakterleri acaba Türk olsaydı hangi takımı tutarlardı diye merak ettik. Grok da bize oldukça şaşırtıcı sonuçlar sundu. Bakalım hangi efsane karakter, hangi takımı tutarmış?
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1. Dexter - Dexter Morgan
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2. Prison Break - Michael Scofield
3. Breaking Bad - Walter White
4. How I Met Your Mother - Ted Mosby
5. La Casa de Papel - Nairobi
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6. La Casa de Papel - Profesör
7. Game of Thrones - Daenerys Targaryen
8. Game of Thrones - Jon Snow
9. Elite - Ester Expósito
10. Jake Peralta - Brooklyn Nine Nine
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11. Wednesday Adams - Wednesday
12. John Krasinski - The Office
13. Steve Carell - The Office
14. Alex - Maid
15. Sheldon Cooper - The Big Bang Theory
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16. Tokyo - La Casa de Papel
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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