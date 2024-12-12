2024 Yılında Gişe Rekoru Kırarak Sinemada En Çok İzlenen Filmler
2024 Yılında Gişe Rekoru Kırarak Sinemada En Çok İzlenen Filmler
2024 yılında Türkiye'de sinemalarda izlenen filmlerin büyük çoğunluğu yerli yapımlar oldu. Popüler yabancı filmler yoğun talep görse de izleyici yerli yapımları ayırmış diyebiliriz. Peki, 2024 yılında sinemada en çok izlenen filmler hangileri oldu? Sizler için 2024'ün gişe rekoru kıran filmlerini derledik. Detaylar içeriğimizde...
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7. Kral Şakir: Devler Uyandı - 604 bin izleyici
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6. Kung Fu Panda 4 - 765 bin 716 izleyici
5. 3391 Kilometre - 921 bin izleyici
4. Ters Yüz 2 - 1.16 milyon izleyici
3. Kolpaçino 4 4'lük - 2.1 milyon izleyici
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2. Lohusa - 2.1 milyon izleyici
1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör - 2.8 milyon izleyici
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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bogg gibi bir sene olduğunun kisa ozeti
Abi Rafadan Taayfa öyle bi şey ki, çocuklar büyülenmiş gibi izliyor. Bir de var olan çoğu anasınıfı da "etkinlik" adı altında çocukları sinemaya izletmek içi... Devamını Gör
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