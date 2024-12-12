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2024 Yılında Gişe Rekoru Kırarak Sinemada En Çok İzlenen Filmler

2024 Yılında Gişe Rekoru Kırarak Sinemada En Çok İzlenen Filmler

film 2024enler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2024 - 17:01

2024 yılında Türkiye'de sinemalarda izlenen filmlerin büyük çoğunluğu yerli yapımlar oldu. Popüler yabancı filmler yoğun talep görse de izleyici yerli yapımları ayırmış diyebiliriz. Peki, 2024 yılında sinemada en çok izlenen filmler hangileri oldu? Sizler için 2024'ün gişe rekoru kıran filmlerini derledik. Detaylar içeriğimizde...

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7. Kral Şakir: Devler Uyandı - 604 bin izleyici

7. Kral Şakir: Devler Uyandı - 604 bin izleyici

Popüler animasyon serisinin son filmi, 604 bin izleyiciye ulaştı ve özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Film, 80 milyon TL gelir elde etti.

6. Kung Fu Panda 4 - 765 bin 716 izleyici

6. Kung Fu Panda 4 - 765 bin 716 izleyici

Serinin dördüncü filmi, 765 bin 716 kişi tarafından izlenerek 115 milyon TL gelir elde etti.

5. 3391 Kilometre - 921 bin izleyici

5. 3391 Kilometre - 921 bin izleyici

Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından uyarlanan bu romantik film, 921 bin izleyiciyle dikkat çekti ve 113 milyon TL kazandı.

4. Ters Yüz 2 - 1.16 milyon izleyici

4. Ters Yüz 2 - 1.16 milyon izleyici

Devam filmi olan Ters Yüz 2, 1,16 milyon kişi tarafından izlenerek 357 milyon TL gelir elde etti.

3. Kolpaçino 4 4'lük - 2.1 milyon izleyici

3. Kolpaçino 4 4'lük - 2.1 milyon izleyici

Şafak Sezer'in başrolde olduğu bu komedi filmi, 2.1 milyon kişi tarafından izlendi ve 240 milyon TL gelir elde etti.

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2. Lohusa - 2.1 milyon izleyici

2. Lohusa - 2.1 milyon izleyici

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı bu komedi filmi, yeni ebeveynlerin ilk 40 gününü konu alarak 2.1 milyon izleyiciye ulaştı ve 281 milyon TL kazanç sağladı.

1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör - 2.8 milyon izleyici

1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör - 2.8 milyon izleyici

TRT Çocuk'un sevilen animasyon serisinin bu filmi, 2.8 milyon izleyiciyle yılın en çok izlenen yapımı oldu ve 305 milyon TL gelir elde etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Ferhat Demir

bogg gibi bir sene olduğunun kisa ozeti

Z.

Abi Rafadan Taayfa öyle bi şey ki, çocuklar büyülenmiş gibi izliyor. Bir de var olan çoğu anasınıfı da "etkinlik" adı altında çocukları sinemaya izletmek içi... Devamını Gör

Zevahir

Kral Şakir gelince hep giderim zaten. Devler Uyandı filmine de gitmiştim. Filmin uzunluğu pek çocuklara göre değil. Bir süre sonra sıkılan bebeler oluyor. Ki... Devamını Gör