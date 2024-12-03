'Bir Oyuncu ve Dört Karakter' Akımını Başlatarak Muhteşem Görseller Paylaşan X Kullanıcıları

Televizyon ve sinema fanları X/Twitter'da bir akım başlattı. Kullanıcılar 'Bir oyuncu ve dört karakteri' akımıyla en sevdikleri ünlüleri paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zira görüyoruz ki akım giderek yayılıyor. Bu içerikte X kullanıcılarının en dikkat çeken paylaşımlarını bir araya getirdik. Bakalım sizler bu görselleri beğenecek misiniz?