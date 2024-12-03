'Bir Oyuncu ve Dört Karakter' Akımını Başlatarak Muhteşem Görseller Paylaşan X Kullanıcıları
'Bir Oyuncu ve Dört Karakter' Akımını Başlatarak Muhteşem Görseller Paylaşan X Kullanıcıları
Televizyon ve sinema fanları X/Twitter'da bir akım başlattı. Kullanıcılar 'Bir oyuncu ve dört karakteri' akımıyla en sevdikleri ünlüleri paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zira görüyoruz ki akım giderek yayılıyor. Bu içerikte X kullanıcılarının en dikkat çeken paylaşımlarını bir araya getirdik. Bakalım sizler bu görselleri beğenecek misiniz?
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1. Joaquin Phoenix
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2. Angelina Jolie
3. Margaret Qualley
4. Paul Mescal
5. Daniel Radcliffe
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6. Al Pacino
7. Eva Green
8. Ralph Fiennes
9. Andy Serkis
10. Sebastian Stan
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11. Sydney Sweeney
12. Pedro Pascal
13. Jake Gyllenhaal
14. Kristen Stewart
15. Jacob Elordi
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16. Robin Williams
17. Steve Buscemi
18. Mads Mikkelsen
19. Robert Pattinson
Bonus: Akımda Türk oyuncuları da paylaşın ki şöyle keyiflenelim...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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