onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
'Bir Oyuncu ve Dört Karakter' Akımını Başlatarak Muhteşem Görseller Paylaşan X Kullanıcıları

'Bir Oyuncu ve Dört Karakter' Akımını Başlatarak Muhteşem Görseller Paylaşan X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
03.12.2024 - 13:45 Son Güncelleme: 03.12.2024 - 13:53

Televizyon ve sinema fanları X/Twitter'da bir akım başlattı. Kullanıcılar 'Bir oyuncu ve dört karakteri' akımıyla en sevdikleri ünlüleri paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zira görüyoruz ki akım giderek yayılıyor. Bu içerikte X kullanıcılarının en dikkat çeken paylaşımlarını bir araya getirdik. Bakalım sizler bu görselleri beğenecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Joaquin Phoenix

1. Joaquin Phoenix
twitter.com

2. Angelina Jolie

2. Angelina Jolie
twitter.com

3. Margaret Qualley

3. Margaret Qualley
twitter.com

4. Paul Mescal

4. Paul Mescal
twitter.com

5. Daniel Radcliffe

5. Daniel Radcliffe
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Al Pacino

6. Al Pacino
twitter.com

7. Eva Green

7. Eva Green
twitter.com

8. Ralph Fiennes

8. Ralph Fiennes
twitter.com

9. Andy Serkis

9. Andy Serkis
twitter.com

10. Sebastian Stan

10. Sebastian Stan
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sydney Sweeney

11. Sydney Sweeney
twitter.com

12. Pedro Pascal

12. Pedro Pascal
twitter.com

13. Jake Gyllenhaal

13. Jake Gyllenhaal
twitter.com

14. Kristen Stewart

14. Kristen Stewart
twitter.com

15. Jacob Elordi

15. Jacob Elordi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Robin Williams

16. Robin Williams
twitter.com

17. Steve Buscemi

17. Steve Buscemi
twitter.com

18. Mads Mikkelsen

18. Mads Mikkelsen
twitter.com

19. Robert Pattinson

19. Robert Pattinson
twitter.com

Bonus: Akımda Türk oyuncuları da paylaşın ki şöyle keyiflenelim...

Bonus: Akımda Türk oyuncuları da paylaşın ki şöyle keyiflenelim...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın