Ridley Scott 'Gladyatör 3'ü Çekeceğini İlan Edince Filmin Hayranları Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ridley Scott 'Gladyatör 3'ü Çekeceğini İlan Edince Filmin Hayranları Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ridley Scott, 24 yıl aradan sonra Gladyatör'ün devam filmi olan 'Gladyatör 2'yi çekti. Film sinema eleştirmenleri ve izleyenler tarafından çok beğenildi. Ancak ünlü yönetmenin üçüncü filmi çekeceğini ilan etmesi hayranlar arasında tartışmaya neden oldu. Pek çok Gladyatör hayranı üçüncü filmin çekilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bi' göz atalım.
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Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrolde oynadığı 'Gladyatör 2' geçtiğimiz ay vizyona girdi ve eleştirmenler tarafından "tüm zamanların en iyi filmi" olarak değerlendirildi.
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2000 yapımı 'Gladyatör'ün devamı niteliğinde olan filmin yönetmeni Ridley Scott da filmin başarısının ardından 'Gladyatör 3'ün mutlaka çekileceğini dile getiren açıklamalar yaptı.
Ancak geçtiğimiz günlerde 87 yaşına giren ünlü yönetmenin bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Pek çok X kullanıcısı üçüncü bir filmin gelecek olmasını gereksiz buldu. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
1. "Hemen durdurulması gerekiyor"
2. İş oraya gidiyor sanki...
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3. "Tanrı aşkına Ridley. 2 olmamalıydı. Gladyatör bir şaheserdi, bırak öyle kalsın"
4. "Gladyatörlerin dinozorlarla dövüşmesini izlemek için sabırsızlanıyorum"
5. "Lütfen yapma"
6. "Stüdyoya mesaj: Ona parayı vermeyin"
7.
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8.
9. "Orada olacak mı?
10. "Yeni bir hobi bulması gerekiyor"
11. "Gladyatör en sevdiğim filmlerden biridir. Gladyatör II muhtemelen bir filmin en sevdiğim devam filmlerinden biri olacak. 3'e gerek yok. Gerçekten yok."
Siz yönetmenin 'Gladyatör 3'ü çekmek istemesine ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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