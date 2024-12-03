Ridley Scott 'Gladyatör 3'ü Çekeceğini İlan Edince Filmin Hayranları Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Ridley Scott, 24 yıl aradan sonra Gladyatör'ün devam filmi olan 'Gladyatör 2'yi çekti. Film sinema eleştirmenleri ve izleyenler tarafından çok beğenildi. Ancak ünlü yönetmenin üçüncü filmi çekeceğini ilan etmesi hayranlar arasında tartışmaya neden oldu. Pek çok Gladyatör hayranı üçüncü filmin çekilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bi' göz atalım.