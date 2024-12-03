Silah Yasasına Aykırı: Harry Potter'ın Meşhur Kılıcı Japonya'da Yasaklandı!
Silah Yasasına Aykırı: Harry Potter'ın Meşhur Kılıcı Japonya'da Yasaklandı!
Harry Potter fanları bilir ki seride en önemli sembolik figürlerden biri Godric Gryffindor'un kılıcıdır. Kurgusal hikayede 1000 yıllık olarak nitelendirilen kılıcın kopyası dünyanın pek çok yerinde hediyelik eşya olarak satılır. Ancak son çıkan haberlere bakılırsa o kılıç Japonya'da bir yasaya takıldı. The Guardian'ın haberine göre Harry Potter kılıcı, silah kontrol yasasına aykırı bulunduğu gerekçesiyle Japonya'ta toplatıldı. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım.
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Sinema tarihinin en efsane serilerinden biri hiç kuşkusuz Harry Potter. Seri son 20 yılda popüler kültürümüze o kadar çok damga vurdu ki bu hikayedeki her aksesuar dünyanın pek çok yerinde hediyelik eşya olarak satılıyor.
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Onlardan biri de kitaplarda ve filmlerde 1000 yıllık olarak anılan Godric Gryffindor'un kılıcı.
The Guardian'ın haberine göre Godric Gryffindor'un kılıcının kopyaları geçtiğimiz günlerde Japonya'da yasaklandı. Gerekçe ise replika kılıcın ülkenin 1958 yılına ait silah kontrol yasasına aykırı bulunması...
Tokyo'daki Warner Bros Stüdyolarına ait 'The Making of Harry Potter' tema parkından yapılan açıklamaya göre ucu keskin olan, 86 santimetre uzunluğundaki paslanmaz çelik kılıçlar dağıtım sorunu gerekçe gösterilerek toplatıldı.
Japon kültüründe kılıç sembolik bir önem taşır. Özellikle kültürel olarak 'katana' kılıcına kutsal olarak bakanlar vardır. Ama Godric Gryffindor'un kılıcını yasaklıyorlarsa bi' bildikleri vardır elbet. En düşük şiddet oranına sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Kopya kılıç da olsa bireysel silahlanmanın önüne geçmek isteyebilirler.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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