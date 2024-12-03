Silah Yasasına Aykırı: Harry Potter'ın Meşhur Kılıcı Japonya'da Yasaklandı!

Harry Potter fanları bilir ki seride en önemli sembolik figürlerden biri Godric Gryffindor'un kılıcıdır. Kurgusal hikayede 1000 yıllık olarak nitelendirilen kılıcın kopyası dünyanın pek çok yerinde hediyelik eşya olarak satılır. Ancak son çıkan haberlere bakılırsa o kılıç Japonya'da bir yasaya takıldı. The Guardian'ın haberine göre Harry Potter kılıcı, silah kontrol yasasına aykırı bulunduğu gerekçesiyle Japonya'ta toplatıldı. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım.