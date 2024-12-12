Türkiye'ye Yayılan Dolandırıcılık: Müge Anlı'da Evlilik Şebekesi Çökertildi!
Türkiye'ye Yayılan Dolandırıcılık: Müge Anlı'da Evlilik Şebekesi Çökertildi!
Müge Anlı'da yine oldukça şaşırtıcı bir konu işlendi. Bu kez programda büyük bir evlilik dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı şebekede bugün üç kişi gözaltına alındı. Bugünkü yayında yayına bağlanan mağdurlara bakılınca, şebekenin Türkiye geneline yayıldığı ve yüzlerce kişiyi etkilediği öğrenildi. Dolandırıcılıktan etkilenen çocukların da olması Müge Anlı'yı epey şaşırttı.
İşte, detaylar...
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Müge Anlı'da yine hayrete düşüren bir konu işlendi. Dolandırıldığını belirten bir mağdurun yayına katılmasıyla birlikte ortaya büyük bir dolandırıcılık şebekesi çıktı.
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Müge Anlı ve ekibinin çökerttiği evlilik şebekesinin Türkiye'ye yayıldığı ortaya çıktı.
Şebekenin başındaki 3 kişinin gözaltına alındığı olayda, binlerce kişinin olaydan etkilendiğinden bahsedildi.
Defalarca gelinlik giydiği öğrenilen suçlunun evliliklerinden pek çok çocuğu olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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