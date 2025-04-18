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Survivor'daki Kural İhlalinden Esra Erol'un Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'daki Kural İhlalinden Esra Erol'un Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 00:20

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

18 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.

İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.

Ağlama sahnesinde güldüğü görülen Feyza Civelek'in bu performansı zaten tartışmalı olan oyunculuğunu tekrardan gündeme getirdi.

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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.

Magazin Burada kameralarına konuşan Erol, söz konusu olayı işlediği için aldığı eleştiriler karşısında 'Biz işimizi yapıyoruz' derken kayınvalide-damat ilişkisi hakkında da konuştu.

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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

Instagram hesabından Cüneyd karakterinin fotoğrafını paylaşan Mert Yazıcıoğlu, yazdıklarıyla takipçilerini duygulandırdı.

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Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.

Son olarak 2021 yılında Netflix'te yayınlanan 50 m2 dizisinin senarist ve yönetmenliğini üstlenen ikili, yeni dizileri Aile Saadeti ile atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!

Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!

Ramazan sebebiyle Dilber'in danslarına ara verilmişken 40. bölümde Dilber'den yepyeni bir dans şovu geldi.

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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.

Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangının ihmaller sonucu meydana geldiğini belirten Yener Yalçın, ayrıca vefat eden set çalışanını tanıdığını da söyledi.

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RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.

RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.

Sözcü TV İpek Özbey ile fotoğrafı hakkında konuşan Ebubekir Şahin, 'Ben kimseyi ayırmıyorum.' diyerek kendisine tepki ve eleştirel yorumların geldiğini söyledi.

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Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, ikilinin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü ifade etti.

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Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.

Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.

Didem’in baskısıyla köşeye sıkışan Halil İbrahim ve Zeynep, geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna kalbine aykırı bir evliliğe adım atarken, Zeynep bu adımın acı faturasını kabullenmek zorunda kaldı.

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İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!

İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!

Azem, Ferda’yı görmek umuduyla gittiği okulda onunla karşılaşmayı beklerken, yolu beklenmedik bir şekilde eski bir öğrencisiyle kesişir. Diğer yanda Dilber, mecburi verdikleri aranın ardından sahneye dönmeye hazırlanırken, Piraye eski eşinin Ayça’yı ziyarete gelmesiyle duygusal bir sarsıntı yaşar.

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Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.

Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.

Yarışmacılar, 24 saatliğine de olsa adadan uzaklaşıp memleket hasreti giderecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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