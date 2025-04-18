Survivor'daki Kural İhlalinden Esra Erol'un Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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İki bölümdür son derece duygusal sahnelerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü cenaze sahnesiyle başladı.
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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.
NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, uzun bir aradan sonra tekrar aynı projede buluşuyor.
Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı.
RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.
Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını duyurdu.
Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.
İnci Taneleri’nde dengeler değişiyor!
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Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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