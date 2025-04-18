onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem'in Evliliği Sosyal Medyanın Gündeminde!

Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem'in Evliliği Sosyal Medyanın Gündeminde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.04.2025 - 09:33

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen'in kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi tam gaz yayın hayatına devam ediyor. Now TV'de yayınlanan son bölümde Halil ve Didem evlendi. Sosyal medyada bu evliliğe yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hudutsuz Sevda'da neler oluyor?

Hudutsuz Sevda'da neler oluyor?

Geçtiğimiz bölümde Hudutsuz Sevda'da Fikret’in İdris’i vurması tüm dengeleri bozmuştu. Halil İbrahim ise onu korumak için büyük bir risk alır. Zeynep, ağabeyinin karanlık bir yola sapmasını engellemeye çalışırken, Didem’in gerçeğin peşine düşmesi Halil İbrahim’in üzerindeki baskıyı artırır. Diğer yanda, Kemal cephesinde Fikret’e kurulan tuzak giderek şekillenirken, Esma ile Zeynep kritik kararların ortasında sıkışır. Her şeyin yönünü değiştirecek hamle ise Mecnun’dan gelir.

Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.

Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.

Hudutsuz Sevda’nın yeni bölümünde fırtına koptu. Didem’in baskısıyla köşeye sıkışan Halil İbrahim ve Zeynep, geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna kalbine aykırı bir evliliğe adım atarken, Zeynep bu adımın acı faturasını kabullenmek zorunda kaldı.

İşte o anlar:

x.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın