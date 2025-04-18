Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem'in Evliliği Sosyal Medyanın Gündeminde!

Geçtiğimiz bölümde Hudutsuz Sevda'da Fikret’in İdris’i vurması tüm dengeleri bozmuştu. Halil İbrahim ise onu korumak için büyük bir risk alır. Zeynep, ağabeyinin karanlık bir yola sapmasını engellemeye çalışırken, Didem’in gerçeğin peşine düşmesi Halil İbrahim’in üzerindeki baskıyı artırır. Diğer yanda, Kemal cephesinde Fikret’e kurulan tuzak giderek şekillenirken, Esma ile Zeynep kritik kararların ortasında sıkışır. Her şeyin yönünü değiştirecek hamle ise Mecnun’dan gelir.