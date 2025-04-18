Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem'in Evliliği Sosyal Medyanın Gündeminde!
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen'in kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi tam gaz yayın hayatına devam ediyor. Now TV'de yayınlanan son bölümde Halil ve Didem evlendi. Sosyal medyada bu evliliğe yorum geldi.
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Hudutsuz Sevda'da neler oluyor?
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Hudutsuz Sevda'da Halil ve Didem evlendi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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