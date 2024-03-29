Survivor'daki "Karım Seni Bekliyor" Olayından Kızıl Goncalar'daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki "Karım Seni Bekliyor" Olayından Kızıl Goncalar'daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Mart Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da heyecanı yüksek bir hafta daha geride kaldı. Kadınlar arasında yapılacak eleme sonunda Survivor'a kim veda etti?
Survivor All Star'ın en karmaşık olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaşlığı. Evli olan Yunus Emre'nin uyarılarına rağmen Aleyna'dan uzak duramayan Yunus Emre her bölüm Aleyna'yla yakın tavırlarıyla gündem olurken, düelloya çıkan Aleyna'nın Yunus Emre'ye resmen trip atması gözden kaçmadı.
Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmezken, yakınlıklarıyla bilinen Aleyna ve Yunus Emre arasında yepyeni bir gelişme yaşandı. Eleme düellosuna çıkan Aleyna'nın arkasından "Beria havalimanında seni bekliyor" diyen Yunus Emre ekran başındaki herkesi şaşırttı.
Survivor All Star'da sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili seyirciler bir iddia ortaya attı. Bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının peruk olduğunu iddia etti.
Survivor'da Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Hamilelik haberinin ardından bebeğini kaybetmesiyle de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden, isteğine karşılık bulamayınca tepki göstermişti. Boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!
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Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen efsane dizi Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. TV 8 ekranlarının magazin dünyasının nabzını tutan programında bizi geçmişe götüren usta oyuncunun itirafları ve 'karavan oyuncuları, gerçek oyuncular' ayrımı da dikkat çekti.
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizideki diyaloglar ve olay örgüsü izleyiciyi o kadar iyi yakaladı ki her karakterin hikayesi ayrı ayrı merak ediliyor. Dizide Cüneyd'le evlendirilmek istendiği için tepki çeken Zeynep'in Cüneyd'le arasında aşk hikayesi olup olmayacağı konuşuluyordu. Dizinin yönetmeni Ömür Atay, bu iddialara yanıt verdi.
Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka sebeplerle gündem olurken, son bölümde Hakan'ın garip halleri kameralara yakalandı. Düello esnasında kenara çekilen Hakan cebinden çıkardığı yiyeceği gizlice yerken, o anlar kurguda fark edilmeyerek yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nde sonunda herkesin beklediği düğün gerçekleşiyor. Görkem ve Fatih'in düğününden gelen görüntülerde dolarların ve altınların arasında göze çarpan 200 TL gündem oldu. Kimin takmış olduğuyla ilgili bir tahmininiz var mı?
Yayın döneminin bittiği Haziran ayı yaklaşırken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını da duyurmaya başladı. Reyting oranlarına bakıldığında gelecek sezonu göremeyecek diziler kesinleşse de Star TV'den beklenmedik bir hamle geldi ve 2 sezondur yayınlanan dizisi için final kararı aldı.
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Survivor All Star'da heyecanı yüksek bir hafta daha geride kaldı. Kadınlar arasında yapılacak eleme sonunda Survivor'a kim veda etti?
Survivor All Star'ın en karmaşık olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaşlığı. Evli olan Yunus Emre'nin uyarılarına rağmen Aleyna'dan uzak duramayan Yunus Emre her bölüm Aleyna'yla yakın tavırlarıyla gündem olurken, düelloya çıkan Aleyna'nın Yunus Emre'ye resmen trip atması gözden kaçmadı.
Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmezken, yakınlıklarıyla bilinen Aleyna ve Yunus Emre arasında yepyeni bir gelişme yaşandı. Eleme düellosuna çıkan Aleyna'nın arkasından "Beria havalimanında seni bekliyor" diyen Yunus Emre ekran başındaki herkesi şaşırttı.
Survivor All Star'da sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili seyirciler bir iddia ortaya attı. Bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının peruk olduğunu iddia etti.
Survivor'da Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Hamilelik haberinin ardından bebeğini kaybetmesiyle de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden, isteğine karşılık bulamayınca tepki göstermişti. Boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen efsane dizi Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. TV 8 ekranlarının magazin dünyasının nabzını tutan programında bizi geçmişe götüren usta oyuncunun itirafları ve 'karavan oyuncuları, gerçek oyuncular' ayrımı da dikkat çekti.
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizideki diyaloglar ve olay örgüsü izleyiciyi o kadar iyi yakaladı ki her karakterin hikayesi ayrı ayrı merak ediliyor. Dizide Cüneyd'le evlendirilmek istendiği için tepki çeken Zeynep'in Cüneyd'le arasında aşk hikayesi olup olmayacağı konuşuluyordu. Dizinin yönetmeni Ömür Atay, bu iddialara yanıt verdi.
Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka sebeplerle gündem olurken, son bölümde Hakan'ın garip halleri kameralara yakalandı. Düello esnasında kenara çekilen Hakan cebinden çıkardığı yiyeceği gizlice yerken, o anlar kurguda fark edilmeyerek yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nde sonunda herkesin beklediği düğün gerçekleşiyor. Görkem ve Fatih'in düğününden gelen görüntülerde dolarların ve altınların arasında göze çarpan 200 TL gündem oldu. Kimin takmış olduğuyla ilgili bir tahmininiz var mı?
Yayın döneminin bittiği Haziran ayı yaklaşırken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını da duyurmaya başladı. Reyting oranlarına bakıldığında gelecek sezonu göremeyecek diziler kesinleşse de Star TV'den beklenmedik bir hamle geldi ve 2 sezondur yayınlanan dizisi için final kararı aldı.
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