Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'e Altın ve Dolarların Arasında 200 Lirayı Takan Kişi İfşa Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'e Altın ve Dolarların Arasında 200 Lirayı Takan Kişi İfşa Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde sonunda herkesin beklediği düğün gerçekleşiyor. Görkem ve Fatih'in düğününden gelen görüntülerde dolarların ve altınların arasında göze çarpan 200 TL gündem oldu. Kimin takmış olduğuyla ilgili bir tahmininiz var mı=
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ortalığı karıştıracak Fatih ve Görkem düğünü gerçekleşiyor.
Biz Görkem'le ilgili gerçekler ne zaman ortaya çıkacak diye düşünürken fragmanda bambaşka şeylerle karşılaştık.
Görkem daha ilk günden Pembe'ye resti çekip gözdağı vermeyi başardı.
Ancak bu kadar kaosun arasında bir X kullanıcısının aklı Görkem'e takılanlarda kaldı.
"o kadar zenginin arasinda su 200 lirayi kim takti o kadar merak ediyorum ki" diyen @lalicesedits adlı kullanıcıya Kızılcık Şerbeti resmi hesabından cevap gecikmedi.
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Kayhan'dan şüpheleniyorum diyen Kızılcık Şerbeti hesabı herkesi kahkahaya boğdu.
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