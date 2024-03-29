Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'e Altın ve Dolarların Arasında 200 Lirayı Takan Kişi İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde sonunda herkesin beklediği düğün gerçekleşiyor. Görkem ve Fatih'in düğününden gelen görüntülerde dolarların ve altınların arasında göze çarpan 200 TL gündem oldu. Kimin takmış olduğuyla ilgili bir tahmininiz var mı=