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Sürekli Borç Ödeyenlere Tavsiye Veren Yaşam Koçu: 'Atalarından Gelen Bir Ahın Bedelini Ödüyor Olabilirsin'

Sürekli Borç Ödeyenlere Tavsiye Veren Yaşam Koçu: 'Atalarından Gelen Bir Ahın Bedelini Ödüyor Olabilirsin'

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Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 10:44

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Saliha Güzel isimli yaşam koçu, Instagram'da yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu. Saliha Güzel o videosunda 'Sürekli borç ödeyenlere' tavsiyelerde bulundu.

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'Sürekli borç ödüyorum elimden çok büyük miktarlarda para geçiyor ancak bana hiçbir para kalmıyor ya da bereketim yok mu diyorsun?' diyen Güzel, 'Atalarından gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin' dedi.

'Sürekli borç ödüyorum elimden çok büyük miktarlarda para geçiyor ancak bana hiçbir para kalmıyor ya da bereketim yok mu diyorsun?' diyen Güzel, 'Atalarından gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin' dedi.

Böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini de açıklayan SAliha Güzel, 'Atalarına niyetle sadaja verebilirsin, Rabbenağfirli dualarını onlar için okuyup hediye edebilirsin' dedi.

Böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini de açıklayan SAliha Güzel, 'Atalarına niyetle sadaja verebilirsin, Rabbenağfirli dualarını onlar için okuyup hediye edebilirsin' dedi.

İşte gündem olan o video: 👇

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