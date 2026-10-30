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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den İstifa Etti

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den İstifa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 14:36
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa ettiğini 30 Ekim'de duyurdu. Sarıgül, kararı partisini hakkındaki soruşturma tartışmalarının dışında tutmak için aldığını belirtti ve istifanın soruşturma sonuçlanana kadar süreceğini söyledi. 'Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim' diyen Sarıgül'ün TBMM Başkanlığı'na sunduğu 28 Ekim tarihli istifa dilekçesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Dilekçede, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla YENİ Parti Grubu üyeliğinden ayrıldığı yazıyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 28 Ekim'de canlı yayında, Sarıgül'ün üyeliğinin sona erdiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiğini açıklamıştı. İstifayla Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. Sarıgül'ün eski eşi ve oğulları hakkındaki soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sürüyor.

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Dilekçede istifanın 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğu yazıyor

Dilekçede istifanın 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğu yazıyor

Sarıgül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na hitaben yazdığı tek cümlelik dilekçede, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla YENİ Parti Grubu üyeliğinden istifa ettiği belirtiliyor. Dilekçe, Erzincan Milletvekili sıfatıyla imzalandı ve aynı tarihi taşıyor. Sarıgül istifasını 30 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurdu. Gerekçe olarak partinin soruşturmaya ilişkin tartışmaların dışında kalmasını gösterdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 28 Ekim'de canlı yayında yaptığı açıklamada, partinin Sarıgül'ün üyeliğinin sona erdiğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdiğini söyledi. Özel, ağır iddiaların doğru çıkması hâlinde partinin Sarıgül'ü savunamayacağını da ekledi.

YENİ Parti'nin sandalye sayısı 91'den 90'a düştü

YENİ Parti'nin sandalye sayısı 91'den 90'a düştü

İstifayla birlikte YENİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 91'den 90'a geriledi. Bağımsız milletvekili sayısı ise 12'ye yükseldi.

592 sandalyelik Meclis'te AK Parti 281, YENİ Parti 90, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44 ve İYİ Parti 26 sandalyeyle sıralanıyor.

Soruşturma 16 Ekim'de başlamıştı, Sarıgül iddiaları reddetti

Soruşturma 16 Ekim'de başlamıştı, Sarıgül iddiaları reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada ilk gözaltı kararları 16 Ekim'de çıkarıldı. Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı bulunuyor.

Soruşturma sürerken, Sarıgül'ün eski koruması olduğu öne sürülen bir kişiye ait ifade metni basına yansıdı. İfadede, 2021'den itibaren üç yıl boyunca cinsel saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Sarıgül bu iddiaları reddetti. Kendisi ve ailesi hakkında 'bilgi kirliliği ve algı operasyonu' yapıldığını savundu ve gerçek dışı bilgi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İddialara ilişkin bir yargı kararı bulunmuyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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