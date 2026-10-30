Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den İstifa Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada ilk gözaltı kararları 16 Ekim'de çıkarıldı. Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı bulunuyor.

Soruşturma sürerken, Sarıgül'ün eski koruması olduğu öne sürülen bir kişiye ait ifade metni basına yansıdı. İfadede, 2021'den itibaren üç yıl boyunca cinsel saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Sarıgül bu iddiaları reddetti. Kendisi ve ailesi hakkında 'bilgi kirliliği ve algı operasyonu' yapıldığını savundu ve gerçek dışı bilgi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İddialara ilişkin bir yargı kararı bulunmuyor.