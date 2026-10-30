Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den İstifa Etti
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa ettiğini 30 Ekim'de duyurdu. Sarıgül, kararı partisini hakkındaki soruşturma tartışmalarının dışında tutmak için aldığını belirtti ve istifanın soruşturma sonuçlanana kadar süreceğini söyledi. 'Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim' diyen Sarıgül'ün TBMM Başkanlığı'na sunduğu 28 Ekim tarihli istifa dilekçesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Dilekçede, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla YENİ Parti Grubu üyeliğinden ayrıldığı yazıyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 28 Ekim'de canlı yayında, Sarıgül'ün üyeliğinin sona erdiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiğini açıklamıştı. İstifayla Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. Sarıgül'ün eski eşi ve oğulları hakkındaki soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sürüyor.
Dilekçede istifanın 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğu yazıyor
YENİ Parti'nin sandalye sayısı 91'den 90'a düştü
Soruşturma 16 Ekim'de başlamıştı, Sarıgül iddiaları reddetti
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