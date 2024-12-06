Sticker Tuzağına Bir Baba da Düştü: İnternetten Ucuza Matkap Sipariş Eden Babaya Matkap Stickerı Geldi

Son dönemde ucuz yurt dışı alışverişi oldukça moda bildiğiniz üzere. Uygun fiyata ürün almak bazen kafa karıştıcı olabiliyor. Bazı ürünlerin üzerinde resim, sticker olduğu belirtilse de bu detay gözden kaçabiliyor. Daha önce pek çok kişinin bu yanılgıya düştüğüne paylaştıkları videolarda rastladık. Bir baba da aynı tuzağa düştü.