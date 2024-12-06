Sticker Tuzağına Bir Baba da Düştü: İnternetten Ucuza Matkap Sipariş Eden Babaya Matkap Stickerı Geldi

Son dönemde ucuz yurt dışı alışverişi oldukça moda bildiğiniz üzere. Uygun fiyata ürün almak bazen kafa karıştıcı olabiliyor. Bazı ürünlerin üzerinde resim, sticker olduğu belirtilse de bu detay gözden kaçabiliyor. Daha önce pek çok kişinin bu yanılgıya düştüğüne paylaştıkları videolarda rastladık. Bir baba da aynı tuzağa düştü.
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Ucuza matkap sipariş eden baba, gelen kutuyu açınca hayal kırıklığına uğradı.
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Matkap yerine matkap stickerı ile karşılaşan adam, stickerı dolaba yapıştırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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