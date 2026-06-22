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Sosyal Medyadaki Meşhur Kung Fu Eğitimine Katılan Kadın Vücudunun Geldiği Hali Paylaştı

Sosyal Medyadaki Meşhur Kung Fu Eğitimine Katılan Kadın Vücudunun Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 12:09

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Fiziksel ve zihinsel sınırları zorlamak, dövüş sanatlarının en eski geleneklerinden biri. İnsan vücudunun darbelere karşı ne kadar dayanıklı olabileceğini gösteren bu disiplinler, dışarıdan bakanlar için çoğu zaman inanılmaz ve ürpertici görünebilir. Geleneksel dövüş öğretilerinde zihnin acı üzerindeki kontrolünü sağlamak, en az kas gücünü artırmak kadar büyük bir önem taşıyor. Bu tür ağır antrenmanlar, sadece kasları değil, kişinin iradesini ve dayanıklılık eşiğini de tamamen yeniden şekillendiriyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören meşhur Kung Fu eğitim programına denk gelmişsinizdir. O eğitimlere katılan bir kadın, derslerin ardından vücudunun geldiği hali paylaştı. 

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Peki bu neden yapılıyor?

Peki bu neden yapılıyor?

Videodaki bu sıra dışı ve sert uygulama, geleneksel Çin dövüş sanatlarında 'Demir Gövde' (Iron Body) veya 'Demir Gömlek' (Iron Shirt) olarak bilinen qigong ve kung fu sertleştirme tekniklerinin bir parçasıdır. Bu eğitim, dövüşçünün hayati organlarını ve kemik yapısını dışarıdan gelecek şiddetli darbelere karşı korunaklı hale getirmeyi amaçlar.

Sistem, göründüğü gibi sadece rastgele sopa vurmaktan ibaret değildir. İşin arkasında derin bir zihinsel odaklanma, nefes kontrolü ve aşamalı bir fiziksel adaptasyon süreci yatar. Antrenmanlar sırasında kemik dokularında mikro çatlaklar oluşur ve vücut bu çatlakları kalsiyumla doldurarak eskisinden çok daha yoğun ve sert bir kemik yapısı inşa eder. Zamanla yumuşak dokular ve sinir uçları darbelere karşı duyarsızlaşır, bu da dövüşçünün acı eşiğini inanılmaz seviyelere çıkarır.

Ancak bu süreç, profesyonel bir usta denetimi ve özel bitkisel solüsyonlar olmadan yapıldığında kan pıhtılaşması, iç kanama ve kalıcı doku hasarı gibi son derece tehlikeli tıbbi riskler barındırır. Bu yüzden kendi başınıza asla denememelisiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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