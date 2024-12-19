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Sosyal Medyada Sevgili Gibi Paylaşılan Fotoğrafın Gerçek Yüzü “Kime Güveneceğiz” Dedirtecek

Sosyal Medyada Sevgili Gibi Paylaşılan Fotoğrafın Gerçek Yüzü “Kime Güveneceğiz” Dedirtecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 15:36

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Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana binbir türlü paylaşım hilesi gördük. Filtreler, photoshoplar derken yalan bir hayata evrildiğimizi de hissettiğimiz oldu. Şimdiyse bu tarz bir örnekle karşınızdayız. Sosyal medyada sevgilisiyle çekindiği bir fotoğrafı paylaşan kızın aslında bir cansız mankenle fotoğraf çekindiği ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim.

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Paylaşım bu şekilde gözüküyordu. Suratında emoji olsa da belki de nazara inanıyordur diye hiçbirimizin aklına cansız manken gelmezdi.

Paylaşım bu şekilde gözüküyordu. Suratında emoji olsa da belki de nazara inanıyordur diye hiçbirimizin aklına cansız manken gelmezdi.

Ancak genç kadın çene gibi görünmesi için öncesinde ten renginde bir surat emojisi, üstüne de panda emojisi koymuştu.

Ancak genç kadın çene gibi görünmesi için öncesinde ten renginde bir surat emojisi, üstüne de panda emojisi koymuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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