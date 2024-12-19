Sosyal Medyada Sevgili Gibi Paylaşılan Fotoğrafın Gerçek Yüzü “Kime Güveneceğiz” Dedirtecek

Sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana binbir türlü paylaşım hilesi gördük. Filtreler, photoshoplar derken yalan bir hayata evrildiğimizi de hissettiğimiz oldu. Şimdiyse bu tarz bir örnekle karşınızdayız. Sosyal medyada sevgilisiyle çekindiği bir fotoğrafı paylaşan kızın aslında bir cansız mankenle fotoğraf çekindiği ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim.