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Sosyal Medyada 'G.vatlık mı? Özgüven mi?' Tartışması: 'Kız Arkadaşıma Dekolte ve Kısa Giydirmem'

Sosyal Medyada 'G.vatlık mı? Özgüven mi?' Tartışması: 'Kız Arkadaşıma Dekolte ve Kısa Giydirmem'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:49

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Araba içerisinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbetleri '@beratibrahimkaya' ismiyle TikTok'ta paylaşan gencin 'Açık giyen sevgilinize dışarıdaki erkekler bakarsa ne yapmalı?' başlığıyla yaptığı paylaşım gündem oldu.

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O paylaşımda 'Dekolte ve kısa giydirmem' diyen genç, 'Sen kimsin?' sorusuna ise 'Ben kız arkadaşımın sevgilisiyim' dedi.

O paylaşımda 'Dekolte ve kısa giydirmem' diyen genç, 'Sen kimsin?' sorusuna ise 'Ben kız arkadaşımın sevgilisiyim' dedi.

O genç sözlerinin devamında ise "Sevgilim ne kadar bakımlı ve alımlı olursa, ne kadar millet ona bakar iç geçirirse o zaman ben g.vat olmuş oluyorum. Güzel elbise giysin, fazla açık giyinmesin. Giydi fazla açığı sokaktan geçen erkeğin diyeceği şey; 'Of bu karıyı ben ne götürürüm.' Bütün erkekler diyor bunu" dedi.

O genç sözlerinin devamında ise "Sevgilim ne kadar bakımlı ve alımlı olursa, ne kadar millet ona bakar iç geçirirse o zaman ben g.vat olmuş oluyorum. Güzel elbise giysin, fazla açık giyinmesin. Giydi fazla açığı sokaktan geçen erkeğin diyeceği şey; 'Of bu karıyı ben ne götürürüm.' Bütün erkekler diyor bunu" dedi.

O genç sözlerini ise, 'G.vatlığı özgüvenli erkek olarak tanımlıyorsunuz' diyerek bitirdi.

İşte o anlar: 👇

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