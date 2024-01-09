Sosyal Medyada 'G.vatlık mı? Özgüven mi?' Tartışması: 'Kız Arkadaşıma Dekolte ve Kısa Giydirmem'

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O paylaşımda 'Dekolte ve kısa giydirmem' diyen genç, 'Sen kimsin?' sorusuna ise 'Ben kız arkadaşımın sevgilisiyim' dedi.
O genç sözlerinin devamında ise "Sevgilim ne kadar bakımlı ve alımlı olursa, ne kadar millet ona bakar iç geçirirse o zaman ben g.vat olmuş oluyorum. Güzel elbise giysin, fazla açık giyinmesin. Giydi fazla açığı sokaktan geçen erkeğin diyeceği şey; 'Of bu karıyı ben ne götürürüm.' Bütün erkekler diyor bunu" dedi.
İşte o anlar: 👇
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