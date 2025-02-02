Sosyal Medya Kullanıcısı Ece Gürler Denizli'de Kelimeleri Nasıl Telaffuz Ettiklerini Gösterdi

Sosyal medya kullanıcısı Ece Gürler, Denizli’de kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini anlattığı eğlenceli bir video paylaştı. Gürler, kelimeleri önce standart Türkçe ile söyleyip ardından Denizli şivesine uygun şekilde dile getirerek izleyenleri gülümsetti.
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Birçok kullanıcı Denizli şivesinin sıcak ve samimi olduğunu belirtirken, bazıları ise kendi memleketlerindeki farklı ağızlarla ilgili örnekler paylaşarak eğlenceye ortak oldu.
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Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.
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