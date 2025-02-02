onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medya Kullanıcısı Ece Gürler Denizli'de Kelimeleri Nasıl Telaffuz Ettiklerini Gösterdi

Sosyal Medya Kullanıcısı Ece Gürler Denizli'de Kelimeleri Nasıl Telaffuz Ettiklerini Gösterdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 18:53

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya kullanıcısı Ece Gürler, Denizli’de kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini anlattığı eğlenceli bir video paylaştı. Gürler, kelimeleri önce standart Türkçe ile söyleyip ardından Denizli şivesine uygun şekilde dile getirerek izleyenleri gülümsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok kullanıcı Denizli şivesinin sıcak ve samimi olduğunu belirtirken, bazıları ise kendi memleketlerindeki farklı ağızlarla ilgili örnekler paylaşarak eğlenceye ortak oldu.

Birçok kullanıcı Denizli şivesinin sıcak ve samimi olduğunu belirtirken, bazıları ise kendi memleketlerindeki farklı ağızlarla ilgili örnekler paylaşarak eğlenceye ortak oldu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın