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Sosyal Deney Yapan Bir Çocuk İnsanlara "Kötü Bir Gün Geçiriyorum Sarılabilir miyim?" Dedi ve Tepkilerini Ölçtü

Sosyal Deney Yapan Bir Çocuk İnsanlara "Kötü Bir Gün Geçiriyorum Sarılabilir miyim?" Dedi ve Tepkilerini Ölçtü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 21:20

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Son dönemde birbirinden farklı sosyal deneylere rastlıyoruz. İnsanların tepkilerini ölçen bu sosyal deneyler yapıldıkları bölgenin genel ruh halinin de bir yansıması olabiliyor. Bu nedenle, sosyal deneyler sadece bireysel tepkileri değil, aynı zamanda toplumun genel durumunu ve ruh halini de gözler önüne serebiliyor. Bu yüzden, yurt dışında gerçekleştirilen sosyal deneylerin ülkemizde nasıl karşılanacağı hep merak konusu oluyor.

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Bir genç insanlara kötü bir gün geçirdiğini söyledi ve "Bana sarılabilir misiniz?" dedi.

Bir genç insanlara kötü bir gün geçirdiğini söyledi ve "Bana sarılabilir misiniz?" dedi.

Genel olarak sıcak karşılanan gencin o anlarına "Türkiye'de deneyemezsin" yorumları geldi.

Genel olarak sıcak karşılanan gencin o anlarına "Türkiye'de deneyemezsin" yorumları geldi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Çomar_Sken_Jüpiter

yeni Türkiyede aynısını sorsam muhtemelen toplu dayak ya da küfür yerim...