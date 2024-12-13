Sosyal Deney Yapan Bir Çocuk İnsanlara "Kötü Bir Gün Geçiriyorum Sarılabilir miyim?" Dedi ve Tepkilerini Ölçtü

Son dönemde birbirinden farklı sosyal deneylere rastlıyoruz. İnsanların tepkilerini ölçen bu sosyal deneyler yapıldıkları bölgenin genel ruh halinin de bir yansıması olabiliyor. Bu nedenle, sosyal deneyler sadece bireysel tepkileri değil, aynı zamanda toplumun genel durumunu ve ruh halini de gözler önüne serebiliyor. Bu yüzden, yurt dışında gerçekleştirilen sosyal deneylerin ülkemizde nasıl karşılanacağı hep merak konusu oluyor.