Sonunda Biri Yanıtladı: Fotoğraftaki Görüntümüz mü Gerçek Yoksa Aynadaki mi?

Bir çoğumuz fotoğraflarda ve aynada kendimizi farklı algılarız. Bu genellikle fotojeniklik durumumuzla ilgilidir. Bu durum, bazılarımızın aynada hoşnut olduğu bir görüntüyü fotoğraflarda yakalayamamasına veya tam tersi durumlara yol açabilir. Elbette hangisinin 'gerçek biz' olduğu konusu kafa karıştırabiliyor. Gelin bunu bir uzmanından dinleyelim.