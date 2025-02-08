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Sonunda Biri Yanıtladı: Fotoğraftaki Görüntümüz mü Gerçek Yoksa Aynadaki mi?

Sonunda Biri Yanıtladı: Fotoğraftaki Görüntümüz mü Gerçek Yoksa Aynadaki mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 18:36

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Bir çoğumuz fotoğraflarda ve aynada kendimizi farklı algılarız. Bu genellikle fotojeniklik durumumuzla ilgilidir. Bu durum, bazılarımızın aynada hoşnut olduğu bir görüntüyü fotoğraflarda yakalayamamasına veya tam tersi durumlara yol açabilir. Elbette hangisinin 'gerçek biz' olduğu konusu kafa karıştırabiliyor. Gelin bunu bir uzmanından dinleyelim.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFxwvo...
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Doç. Dr. Barış Çakır, bu farkın yüzümüzün tam olarak simetrik olmamasından kaynaklandığını açıkladı.

Doç. Dr. Barış Çakır, bu farkın yüzümüzün tam olarak simetrik olmamasından kaynaklandığını açıkladı.

Hangisinin gerçek görüntümüz olduğunu da açıklayan Çakır'ın yanıtı, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Hangisinin gerçek görüntümüz olduğunu da açıklayan Çakır'ın yanıtı, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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